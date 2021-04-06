疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

蒙市一對華人 男女5日傍晚，雙雙命喪於一家華人餐廳，警方初步調查疑似桃色糾紛引發。

洛縣 法醫辦公室指出，男死者是設址波莫那市37歲的李翟明（Zhaiming Li，譯音）。 女死者據信30多歲，在被告知其近親之前尚無法公布其姓名。

洛杉磯縣警局6日表示，槍手是有目的性的殺人，他和女性死者可能有感情關係。案發的華人餐廳業者則對禍從天降表示無奈，提及新餐廳經營已很不易，卻遭此慘事。

影音來源：記者張宏

蒙特利公園市西嘉偉街(Garvey Ave)500號一家餐廳，5日晚發生槍擊 案，6日餐廳關門休息，一名員工在餐廳後面停車場用水龍頭清洗死者當時使用的桌椅。綠色的皮質椅子上還依稀可見死者的血跡。其他員工則在給餐廳內部的地板消毒和清潔，在一面牆的牆壁上赫然有數個彈孔，痕跡深刻。

老闆趙先生表示，5日案發時餐廳剛營業不久，天還沒有黑，這兩人是當天的第一桌客人。兩人年齡在40歲左右，講普通話，聽不出口音。兩人選擇坐在正門左手邊靠牆位置，剛點完單，廚房還沒開始做就發生槍擊。

他當時不在現場，餐廳員工告知他當時餐廳內部就只有兩名死者和槍手三個人，槍響了幾聲後，槍手就徒步離開。餐廳員工立刻報警，警察很快趕到，在現場調查很久的時間，所幸沒有傷及無辜。

趙先生說，他來美國不過兩年多，這家餐廳也是今年2月才開業，平時營業從下午5點到次日凌晨2點，主打燒烤烤串，開業以來生意還不錯，沒想到就發生這樣的事。但是開門做生意，無法預測會發生什麼，只能坦然面對。希望客人不要因此事受到影響，這個案子屬於個人恩怨，純屬意外。餐廳會做徹底清洗和修整後再開業。

洛縣警局發言人Tracy Koerner 表示，據初步調查顯示，本案似乎不是隨機殺人或仇恨犯罪。槍手是針對死者來的，兩名受害者上身遭受多處槍擊傷，現場宣布死亡。殺人後槍手徒步逃走，槍手可能與女性死者有戀愛關係。民眾如有此案線索，可致電323-890-5500。