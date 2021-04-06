DNA解凍南加40年冷案 65歲男子面臨兩項强暴謀殺罪

DNA解凍40年前謀殺冷案，65歲貝克斯菲爾德男子面臨兩項强暴謀殺罪審判。（網絡圖片）

南加州 兩起被凍結長達40年和35年的謀殺冷案，因DNA 檔案出現紅色警報，牽出中加州的一名嫌犯，如果兩項謀殺罪名成立，該名現年65歲的男子可能要老死監獄。

40年前，聖伯納汀諾一位年輕母親遭人捆綁，性侵並勒死，她被人毆打得遍體鱗傷的屍體，最後被扔在蒙特克雷爾（Montclair）的灌木叢下。35年前，聖費南度谷瑞塞達（Reseda）一名年輕女子被勒窒息，她的屍體最後被發現被人塞在她自己的汽車後備箱，棄置在布班克（Burbank）一個閑置的停車場中，她也同樣是被人捆綁並遭到性侵。

兩案發生相距五年，但犯罪形態如出一轍，兩案過去40年一直因沒有足夠證據和嫌疑人而石沉大海。不過，檢方最新的DNA證據將犯罪事實指向貝克斯菲爾德（Bakersfield）一名65歲男子。

上周開始三天的審前聽證，洛杉磯 高等法院法官羅納德·科恩，本周一裁定檢方證據充足，可以謀殺罪起訴Horace Van Vaultz。他被控1986年6月9日涉嫌謀殺22歲的瑪麗·杜根（Mary Duggan）、涉嫌1981年7月16日在聖伯納汀諾縣謀殺20歲的母親塞萊娜·基夫（Selena Keough）。

為退休鰥夫的Vaultz是在2019年11月被捕。負責逮捕行動的布班克員警局偵探亞倫·凱表示，當時警方監視嫌犯已有一段時間，最後在英格爾伍地區一段交通堵塞期間將其逮捕。聖伯納汀諾縣檢察長傑森安德森表示，他的辦公室同意Vaultz在洛杉磯縣受審，受害人的家庭在事隔將近40年後，非常迫切看到司法公正的到來。

2019年為洛杉磯縣檢察長的雷西（Jackie Lacey）表示，此案是洛杉磯縣地檢署首次涉及調查基因譜的刑事起訴，偵探們通過調查遺傳譜，從商業DNA資料庫中，正好找到與犯罪資料庫中找到相符的DNA。

不過目前辯護律師聲稱，Vaultz堅持自己是清白的。辯方律師稱， DNA可能是錯誤的。Vaultz已準備好戰鬥。

法官下令Vaultz不得保釋。本案將於4月19日在洛杉磯市中心洛縣高等法院開庭審理。