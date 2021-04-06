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研究：加州人出走德州 因加州房價上漲 德州相對便宜

記者李雪／綜合報導
近年來似乎不斷出現加州人正在搬往德州的趨勢。（美聯社）
近年來似乎不斷出現加州人正在搬往德州的趨勢。（美聯社）

近年來似乎不斷出現加州人正在搬往德州的趨勢，統計數據也證實這一點。研究發現只要加州房價上漲，就有穩定的一批居民搬往德州，這也讓德州房價連帶上漲，德州當地人買房更困難。

德州休士頓的萊斯大學（Rice University）金德城市研究所（Kinder Institute for Urban Research）研究人員指出，房價是一個很大的推動力，這導致成千上萬的加州人到德州尋找新的地方居住。

金德城市研究所所長Bill Fulton常被一些商業領袖問及，是否真的有大量人從加州搬到德州，於是他展開調查分析這些數字。他發現，平均每年約有3.5萬至4萬名德州人移居加州，但最近有相當數量的人正反向搬遷。在2018年和2019年，每年約有8萬人從加州搬到德州。

金德城市研究所發現，只要加州房價上漲，就有穩定的一批移民遷往德州。而這一現象對德州房價，以及土生土長居民的生活也產生影響。Fulton表示，已經住在德州的人們可能沒有很多的房屋淨值，也不適應加州房價，可能想要買他們想要的房子會更加困難。

這意味著低收入家庭可能不得不遠離市中心，找到負擔得起的住房，這也使他們的通勤時間更長，價格更高。

至於遷徙的加州人是否可以使德州變藍，研究人員認為，似乎沒有足夠的移民數量來實現這一點。

德州 加州 房價

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