洛縣新一輪房租減免、房貸補助 可申請多達2萬元

新一輪房租減免、房貸補助，可申請多達2萬元。（Getty Images）

新冠疫情導致許多租客無力承擔租金 ，加州暫停房東 驅趕房客的命令將於6月30日到期，眾多家庭屆時面臨無家可歸境地。好消息是各地陸續提供房租減免補助，洛杉磯縣日前推出新一輪房租減免計劃，以及將推出房貸補助，符合條件居民可申請多達2萬元。

洛杉磯縣剛開設一個房租紓困金 新計劃，幫助有資格的租客支付房租費用。

此申請計劃有兩個選擇，第一個選擇：如果房東同意減免租金20％，房東和房客可以合作申請，房東將得到80％的租金償付。第二個選擇是：如果房東不願參與合作申請，房客可直接申請尋求幫助，如果租客符合相應條件，則可以得到所欠房租的25％作為租金補助。申請網址為：wwwa.lacda.org / programs / rent-relief。

而為避免因受新冠疫情影響的房客被驅逐，目前加州各縣、城市都有不同的租金減免計劃。因為有多種援助資金提供，如何找到最合適自己的可能令人困惑，有一個非常重要的工具，可以幫助民眾確定自己是否有資格獲得州、縣、市多個計劃的援助。

訪問housing.ca.gov網站，找到自己居住的城市是否符合租金減免計劃，打開網站，單擊「租賃協助」（rental assistance）。如果是房東，則在網站找到相應步驟，代表房客收取所欠房租；如果是房客，按照相應步驟逐步確定是否有資格參加一項或多項援助計劃。

此外，本週洛杉磯縣還將推出另一個紓困金計劃的細節，以幫助受新冠疫情影響的房主償還其逾期抵押貸款，該計劃將為符合資格的民眾提供最高2萬元的貸款補助。