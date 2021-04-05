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曾活躍於多個社團的前新聞人員郝亦塵逝世 享壽96歲

洛杉磯訊
曾活躍於南加多個社團的前新聞工作人員郝亦塵，已於3月31日逝世，享壽96歲。（郝亦塵家屬提供）
曾活躍於南加多個社團的前新聞工作人員郝亦塵，已於3月31日逝世，享壽96歲。（郝亦塵家屬提供）

台灣移居美國逾50年，曾活躍於南加多個社團的前新聞工作人員郝亦塵，已於3月31日逝世，享壽96歲。

郝亦塵祖籍河北省三河縣，1922年7月4日生於南京市，畢業於國立安徽大學經濟系，随後服務於政府機關。國共内戰，他隨政府遷往台灣，獲學長幫助，申請到台灣台南縣立中學聘任教職。在台灣16年。歷任台南縣北門中學，嘉義商業職業學校及台北私立淡江中學，台北縣立汐止中學等校執教。

期間曾兼任香港南洋日報駐台灣特派員，因常出席行政院新聞局舉行的中外記者招待會，屢屢發言，中肯出眾，受該局主管賞識，主動延攬，1955年辭去教職，受任該局國内宣傳處專員，繼升任科長。

郝亦塵1964年5月辭去任職九年的中華民國行政院新聞局公務員，時年42歲，移民美國定居洛杉磯，受聘台北聯合報駐美國西岸辦事處主任，辦理聯合報國際航空版推廣及撰寫海外通訊業務，並在加州大學進修，同時任職Union Bank (加州第二大商業銀行) 歷19年（1964-1983）才退休（享有終生醫療及退休金福利）。異邦創業，勤奮逾常。

1976年台北聯合報關係企業在美國紐約及舊金山兩地開辦世界日報 ，洛杉磯由郝亦塵與吳君（不幸英年早逝）共同開創世界日報在南加州發行，廣告及撰發地方新聞等業務，報紙由舊金山編印，運來洛杉磯分發。郝吳兩家兼辦事處，真所謂「草創」達五年有餘；直至1982年，世界日報始有正式社址掛牌辦事，並開始在本地印報。郝老繼續擔任業務代表，服務聯合報企業半世紀，以至終老。

郝亦塵1954年决志信主，來洛杉磯後加入洛杉磯洛國語浸信會，迄今50餘年。曾任教會書記，理事等聖工，自1995年7月起，與妻子林淑清加入松柏合唱團，快樂練唱，歌頌主恩。

郝亦塵周末及假日從事華僑社團服務，熱心公益，曾先後參與創立中華益壯會，參加全美中華聯誼會，和好友發起創辦南加州華人寫作協會，與創設聖瑪利諾國際獅子會，参與創建美國中老年人協會（AARP) 華人分會，並曾参加南加州華文記者聯誼會，中華戰略學會，美華團結自强協會，華僑救國聯合總會等，在這些社團都曾擔任過重要職務。

郝亦塵與林淑清共育有三女， 及外孫男女三人，近獲一重孫女，四代同堂，均學有所成，孝親敬長。

郝亦塵（右二）2019年獲得南加州華人寫作協會會長王美頒發特別貢獻獎，表彰他多年...
郝亦塵（右二）2019年獲得南加州華人寫作協會會長王美頒發特別貢獻獎，表彰他多年來輔助該會的功勞。王美說，郝亦塵為人正直低調，熱心社區事務，她非常尊崇他。圖左一是該會監事吳宗錦，圖右一是該會另一位監事廖茂俊。（郝亦塵家屬提供）

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