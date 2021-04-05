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加州最大的公立學區下周重啟面授課 返校生每周做檢測

邵敏／洛杉磯綜合報導
LAUSD下週開放， 重返校園學生需每週接受新冠病毒檢測。(視頻截圖)
LAUSD下週開放， 重返校園學生需每週接受新冠病毒檢測。(視頻截圖)

全美第二大公立學區，也是加州最大的公立學區-洛杉磯聯合學區（LAUSD），將於4月12日陸續開放各學校，為保證每個人的安全，重返校園的教職員工、學生被要求每周進行新冠病毒檢測

LAUSD總監Austin Beutner周一提醒家長，計劃下周重返校園的學生，這周必須要接受新冠病毒檢測，在確診沒有感染的情況下，才能重返校園。而在接下來的每一周，教職員工、學生都需要按時接受新冠病毒檢測。

下周4月12日開始，洛杉磯聯合學區61所小學和11所早期教育中心將首先開放。其中，幼兒園和一年級學生將於4月13日重返學校，2年級、3年級學生4月14日重返，4年級、5年級學生4月15日重返。

其餘小學和早期教育中心將在4月19日開放，初中和高中在4月26日這一周開放。重新開放的學校執行嚴格的新安全標準，其中一項就是免費為所有教職員工、學生提供每周的新冠病毒檢測。

自去年3月以來，由於新冠病毒大流行，加州1037所公立學校中的610萬學生，大多數都一直在家裡接受遠程教育。在LAUSD重新開放校園之前，長堤（Long Beach）、格蘭岱（Glendale）、唐尼（Downey）和曼哈頓灘（Manhattan Beach）聯合學區已於本月初開放部分校園，目前大多數學校課程安排有限，優先考慮年齡最小的學生重返。

LAUSD重新開放的小學將提供三小時重點學習，包括識字、數學、科學和社會學，以及課間休息和午餐，此外還提供家庭作業幫助和豐富的課外活動，例如繪畫、舞蹈和瑜伽。不願返回校園的學生可以繼續選擇在家接受遠程教育。

此前對LAUSD家庭的一項調查顯示，四分之三家庭參與調查，49％的小學生家長希望孩子重返校園；在接受調查的中學生，只有35％的初中生和25％的高中生願意重新回到教室。

LAUSD總監Austin Beutner說:「我們的目標不僅是重新開放學校，還在於確保以最安全的方式重開。許多選擇繼續在家遠程學習的家庭告訴我們，他們擔心孩子重新回到學校之後，會把病毒帶回家中，因為幾代家庭一起生活，家中有容易遭受新冠病毒傷害的年邁之人。」

為幫助加快重返校園的進程，LAUSD將開設25個校內疫苗接種中心，為學生家庭提供服務。

學區 檢測 教育

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