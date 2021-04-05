一餐多領 網上訂餐被冒領、偷吃？

餐廳外賣訂單被人冒領。（記者邵敏╱攝影）

瑞秋是巴沙迪那市一家知名日料店的服務生，據她反映，近日餐廳外賣訂單多次被冒領，導致餐廳遭受損失。

自新冠疫情 暴發以來，很多餐廳無法正常堂吃營業，但外賣生意卻越做越紅火，一些外賣平台因此風生水起，同時也創造了許多工作機會，讓失業民眾紛紛加入送餐員隊伍。

據瑞秋介紹，網上訂餐被冒領的情況，通常發生在外賣平台下的訂單。餐廳準備好外賣，幾分鐘前剛有名送餐員拿走外賣盒，很快又有一名送餐員來領餐，有意思的是，前後兩名來拿同一份外賣的送餐員，都會出示手機 訂單，用來證明他們的身份。

同一份外賣餐，兩名送餐員，到底誰真誰假？這樣的事發生幾次之後，瑞秋就多了個心眼，送餐員再來拿餐時，她會仔細核定送餐員出示的手機訂單，細心的她果然在訂餐單上發現馬腳：前一名送餐員出示的訂單其實就是一張照片截屏，後一名送餐員出示的才是真正的訂單。

「類似這樣的，我覺得可能是送餐員做的手腳，他們在接到訂單後截屏複製照片發給朋友，先讓朋友來拿餐，自己再拿一份，這樣就可以拿到兩份外賣。 」

瑞秋的猜測只能說明部分情況，因為很快她又發現，還有不一樣的情形：前後兩名領同一份外賣的送餐員，他們出示的手機訂單都是原件，不是複製件，這到底又是怎麼回事？

王女士是一名外賣平台的送餐員，這樣的情況她碰到過多次。當她接到平台訂單去一家餐廳領餐時，服務生告知她訂單剛被別人拿走。王女士一頭霧水，她肯定沒有跟別人分享過訂單照片，那麼前來領餐的人會是誰？

在與平台幾番交涉之後，王女士總算明白其中原委，原來這個訂單是平台先發給另外一名送餐員，但這名送餐員拿走外賣之後沒有送給客人，而是佔為已有，並通知平台說自己無法取餐，要求取消訂單。因此，平台在不知情下就把這份訂單取餐任務再發給了王女士。

王女士還說，很多餐廳其實都很信任送餐員，不要求看手機訂單，所有的外賣盒統一放在規定的地方，每名送餐員憑訂單號自己取外賣，而這種信任卻讓有些送餐員有機可乘。

面對真假送餐員，瑞秋覺得很無奈：「一開始我們都很信任送餐員，不要求看手機訂單，但被冒領次數多了，我們不得不仔細核對每個訂單，有時候他們會反感，覺得餐廳不信任。」

對於送餐員冒領外賣訂單、把訂單佔為己有，外賣平台又是怎麼處理？

「我們打電話跟平台協商處理，平台回復會補償餐廳損失，但有些訂單補償了，有些就沒有，因為涉及金額不大，我們也不想浪費時間再追究。」

有家不願透露店名的中餐館 老闆抱怨說，他們也接到很多客人反饋，說訂的外賣餐少了幾件。餐館老闆說，如果偶爾幾起，那可能是店員疏忽少做了，但這樣的情況發生多次，我們就懷疑被送餐員偷吃了，不排除這樣的可能性。

瑞秋說，這一年疫情誰都不容易，大部分送餐員都很努力也很有素質，只是個別送餐員有這樣的行為，她出面反映希望能引起警惕。