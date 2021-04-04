南加華人發聲起作用 洛縣政委員商討安裝監控提升治安

「東聖谷亞裔治安互助會」在羅蘭岡擺攤位。（Alice提供）

由南加州華人自發組織的「東聖谷亞裔 治安互助會」（East San Gabriel Citizens Against Crime）主要為了保衛東區城市治安，目前他們取得重大進展，在與負責其轄區的洛縣 政委員韓珍妮（Janice Hahn）見面會談後，韓珍妮辦公室表示將於6日（周二）在縣政委員例會上提出為羅蘭岡 （Rowland Heights）和哈仙達岡（Hacienda Heights）街道安裝監控的動議。

韓珍妮辦公室表示，將在6日例會提出在羅蘭岡和哈岡縣屬地的Colima大街上安裝更多攝像頭，以「保證公共安全」和「防止仇恨亞裔的案件發生」。預計提出的動議將指出，兩個社區的居民目前很害怕出門被攻擊，感覺不安全，甚至不敢出門。而近日針對亞裔的仇恨事件越來越多，這兩區2020年的仇恨案件相比2019年上升很多，並且其中有很多沒有上報。針對此問題，一個有效的措施就是安裝更多攝像頭，以捕捉到作案車輛的車牌。

「東聖谷亞裔治安互助會」在羅蘭岡擺攤位。（Alice提供）

根據「東聖谷亞裔治安互助會」發起人之一Alice，6日將有互助會成員在縣政委員會例會發言表示支持這項動議。

在Colima大街安裝攝像頭是「東聖谷亞裔治安互助會」對縣政委員韓珍妮提出的第一項措施。雙方於3月20日會面，互助會在與韓珍妮的談話中提出提升東區治安的六大訴求，除了在罪案頻發的Colima大街安裝攝像頭，還提出洛縣警局要針對降低城市搶劫、盜竊案制定詳細有效計畫，包括成立特別小組、便衣執勤、釣魚執法等方式，在犯罪高峰地帶抓捕罪犯，增加巡邏警力等要求。

民眾簽名反對SB82。（Alice提供）

除了保衛東區城市治安，「東聖谷亞裔治安互助會」還提倡民眾反對SB82法案。該法案規定嫌犯作案時，只要沒有使用致命武器(deadly weapon)，或沒有對受害人造成嚴重身體傷害(serious injury)，就不能以「搶刧罪」(robbery)起訴。

「東聖谷亞裔治安互助會」義工於3日、4日兩天在羅蘭岡大華超市擺攤，收集簽名反對SB82。Alice說，民眾反響非常強烈，本來只準備200份簽名信，但4日當天就有400多人簽名。除了收集簽名，互助會還提倡民眾「一人一信」寫給洛縣縣政委員韓珍妮，表達東區治安的六大訴求。此外，互助會還向公眾介紹組織的目的和性質，希望可以發展更多會員加入。

華人聚集的羅蘭岡數周前接連發生針對亞裔女性的搶劫案，「東聖谷亞裔治安互助會」應運而生。該組織主要是東區華裔民眾自發組織起來，目前已有幾百人參與。發起人之一Alice表示關心東區安全，認同提升治安的民眾都可以加入互助會，想要加入的民眾可以傳簡訊至626-991-9592。