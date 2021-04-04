南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加州內陸河濱市（Riverside city）華裔女性3日早晨遛狗步行時，遭遊民刺殺身亡。4日事發地仍有受害者留下的斑斑血跡，與當地居民及親友獻上的鮮花紀念。受害者唯一兒子小白4日受訪時悲痛萬分，質疑警方在犯案遊民之前一度因它案被捕後將她釋放，導致母親遭襲擊身亡。

親友對警方認為是遊民隨機作案也表示懷疑，認為遊民從背後直接偷擊華人 女性受害者，是否涉及仇恨亞裔 犯罪。親友並提醒華人民眾，目前社會治安不靖，外出切勿一人獨行，避免安全發生意外。

受害者是現年64歲的孟克杰（Ke Chieh Meng），據悉來自中國北京，於2011年搬遷到案發附近的社區。該社區亞裔居民不多，一向很安靜。據受害者生前友人金先生表示，近年來，社區出現一些遊民，但也相安無事。孟女士平時有個習慣，就是晨起會順著街路遛狗健行。一般都是在上午8時以後。3日因為要為過世母親掃墓，所以7時許就早起外出遛狗，沒想到發生意外。

據親友表示，孟女士走出家門後，順著Golden街向南走在人行道上，接近Stonewall路時，一名年輕女性遊民（據有媒體稱是變性人）從對街橫越Golden 街，手持匕首從後面襲擊她。當時孟女士牽著兩條狗根本沒有注意後面有人偷襲，遭刺多刀後，流血不止，行凶遊民立刻跑走。

金先生說，孟女士受傷後，牽著兩條寵物狗的繩索並未鬆手，她試圖向返家的方向走，走了數十米後倒地不起，鮮血流在地上。有附近居民看到有人倒地，向警方報警。不過上述遊民行凶細節尚未經警方證實。

金先生與孟女士是多年好友，也住在同址。金先生說，當天早晨看到孟女士出門，很久未歸，覺得異常並按照平時遛狗路線尋找。看到在事發路口附近有警方拉起警戒黃帶，交通限制。起初以為是普通交通事故，後來才知道是好友出事。

金先生說，孟女士有部分親屬來自台灣，她性格開朗，為人善良樸實，喜歡寵物、園藝、烹飪。自中國來美後一直在餐館打工，供唯一兒子讀大學深造至畢業，她還堅持學習英語。兒子小白現在在德州 創業，孟女士計畫過一段時間等待疫情進一步緩和，去德州看兒子、兒媳，也希望能盡快抱孫子，沒想到發生意外。

孟女士的兒子小白表示，母親遭遇意外，是遊民行凶導致，但警方也有責任，為什麼兇犯先前有過一次襲擊他人的案件，被拘捕後卻再釋放，讓兇犯再次行凶導致母親身亡。如果不是他的母親遭襲擊，或者還有可能其他人也會遭遇意外。

當天孟女士的一些親屬都前來她家關心探望，他們說，是否孟女士遭襲擊致死案與現在仇恨亞裔犯罪有關，希望警方調查清楚。還有親屬認為，孟女士遭襲案件，也直接告訴華人，治安惡劣，需要謹慎提防，尤其是女性平時外出需至少一人陪伴，保證生命安全，千萬要小心！

據外媒報導，嫌犯是23歲的達琳‧斯蒂芬妮‧蒙托亞（Darlene Stephanie Montoya），是來自蒙特利公園市的遊民。警方已以謀殺罪、在違禁物影響下、以及攜帶武器等控罪將她收押，暫未設定保釋金。這已是河濱警方第二次逮捕她，她上周二（3月30日）才因為用滑板攻擊一位女性，被警方以她涉嫌用致命武器攻擊人罪名收押，但由於目前在COVID-19大流行期間的緊急保釋時間表，她被以「出庭通知」的形式釋放。