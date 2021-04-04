打新冠疫苗免疫多久？ 專家：或像流感一年打一次

新冠疫苗有效多久？（示意圖，本報檔案照）

目前美國 有三種新冠疫苗已獲准使用，另外幾種疫苗也正在研發中，據聯邦疾病防治中心 （CDC）統計，超過3500萬美國人（佔美國成年人口13.5％）已完全接種疫苗。毫無疑問的，疫苗對於民眾恢復社交生活、重新開放旅行以及各國之間正常往來，都將發揮重要作用。但是，有一個問題不斷擺在檯面上：新冠疫苗提供的免疫保護究竟能持續多久？事實上，科學家對於新冠疫苗尚存在很多未知，其中包括疫苗提供的免疫保護到底是多長時間。

針對新冠疫苗的免疫保護究竟能持續多久，網址thepointsguy的一篇報導，引用消費者醫療保健內容提供商Healthline的醫療高級經理Jenny Yu博士的說法。她說，「我們目前尚不清楚新冠疫苗的保護究竟多久，因為還在進行實驗中，恐怕只有時間才能回答這個問題。」

Jenny Yu說， 這個問題是臨床試驗的一部分，第一批接種疫苗的人，他們的抗體水平將會告訴我們疫苗提供的免疫力，最終持續多長時間。只有等臨床試驗結果出來之後，才會知道大家是否需要補充注射疫苗，或者是像流感疫苗 一樣一年注射一次。

該報導指出，因為新冠疫苗注射逐漸普及，各州的旅行限制也在放寬，但是都有疫苗注射的時間限制。比如紐約州宣布，將放寬對已完全接種新冠疫苗人群的入境和檢疫要求，但前提是旅行者在90天內接種疫苗，則不再需要隔離。如果疫苗接種已超過三個月，仍需測試和隔離。

歐洲一些國家，比如愛沙尼亞，允許已接種新冠疫苗的旅行者進入該國，但前提是接種疫苗時間不能超過六個月。

從這些旅行限制的措施來看，各地對於新冠疫苗的保護期認識都不一樣，但基本有一個共識是三個月內確保有效。

聯邦疾病防治中心近日宣布，已完成新冠疫苗接種的民眾，可在美國國內自由旅行，不必隔離或接受病毒檢測，但搭乘飛機、火車及公車等大眾運輸系統則仍須戴口罩。不過CDC仍不建議民眾目前出門旅行，因為染疫案例仍在持續上升當中。

「華盛頓郵報」3月30日報導也說，新冠疫苗的效力目前還不清楚，原因在人類雖與疫苗搏鬥一年有餘，但疫苗算最近才獲准緊急使用，科學家無法觀察疫苗的長期效力。

但根據臨床實驗，專家現在確切可知，疫苗促生的免疫力至少可撐90天，此一發現不意味免疫力屆期就失效，原因在當前接種疫苗參與實驗的人，接受觀察的時段也就那麼長。

專家表示，實驗室結果如此，但在真實世界，疫苗保護力應該更長，但效力究竟多久，還需進一步實驗確定。

根據聯邦疾病防治中心，在臨床試驗中，輝瑞疫苗的有效性約為95％，莫德納疫苗為94.1％，嬌生疫苗是66.3％。CDC表示，民眾在打完輝瑞或莫德納第二劑後的兩週後，或打完單劑的嬌生疫苗的28天後即「完全受到保護」（fully protected）。

總之，對於新冠病毒以及新冠疫苗，醫學界還存在太多未知，需要花費時間才能完全了解，民眾即便已經完全接種新冠疫苗，堅持做好個人的防護，始終會是一個行之有效的方法。