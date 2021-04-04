比佛利山一家保險櫃公司涉嫌替犯罪份子藏匿贓款、槍枝　

比佛利山保險櫃店涉嫌藏匿贓款、藥品。（Fox）

洛杉磯 比佛利山（Beverly Hills）一家貴重物品存儲店上月遭聯邦調查局（FBI ）突擊。FBI官員稱該商店涉嫌為犯罪分子提供保險 箱，以便藏匿槍枝、藥品和現金。

根據洛杉磯時報，這家名為「US Private Vaults」的貴重物品存儲店，3月22日遭FBI突擊，探員在其中繳獲了武器，芬太尼（fentanyl），奧施康定（OxyContin）等管制品，以及至少一個裝有100萬元現金的保險箱。

洛杉磯地區檢察官辦公室稱，該公司蓄意向犯罪分子推銷自己的商店，宣稱可以藏匿有價值的物品，而稅務官員也很難發現這些在保險櫃中的物品。

此外，檢察官辦公室還稱其中一名老闆和店員涉嫌販賣藥物，幫助顧客將現金轉為金子來幫他們洗脫嫌疑。

然而FBI的行動引來店裡其他合法顧客的不滿，他們在法庭上稱FBI不應該打開每個保險櫃。代表其中一名顧客的律師Benjamin Gluck表示，就像公寓裡的租客有隱私權一樣，租用保險櫃的顧客同樣有隱私權。

檢察官辦公司則表示，當時突擊的搜查令是法院法官批准的。

目前這家遭突擊的貴重物品存儲店已經關門歇業，並在前門貼有FBI告示，顧客可以前往FBI網站註冊領取自己的財物。