南加一男一女先後死亡 案情撲朔迷離

長堤警方日前在Willow街以北約兩個街區的Golden道2800街區的一處住宅出警。（警方臉書）

洛杉磯縣法醫辦公室3日公佈一名男子的名字，該男子在長堤 （Long Beach）一處房屋中被人殺死，在該房屋還有一名女子因持槍和警方對峙，而被警察 擊斃。

男性死者是49歲的長堤居民Justin Lomako，警方和長堤消防員2日早上5時15分派員前往Willow街以北約兩個街區的Golden道2800街區一處住宅。據警方說法，當時有人報告說，一名男子似乎心臟病 發作，而一名女子試圖自殺。警察進入該住所時，發現現場有大量血跡，然後遇到一名手持步槍的女性。

警察離開了該住所，將該住所外面圍成一圈，並反復嘗試說服這名女性繳槍投降。這名女性走到住所的門前，警方進一步試圖讓她投降。但該女子將步槍對準他們，警方不得不槍殺她，她在現場被宣布死亡。槍擊事件中警方沒有人員受傷。

警察進入住所後，在臥室地板上發現一名男子，男子脖子上有嚴重割傷。儘管調查人員還不知道他是怎麼受傷的，但他在現場也被宣告死亡。法醫辦公室尚未透露該女性的名字，以及她與男性死者的關係。

調查人員初步認為，兩死者是相互認識了解的，但未提供進一步細節。案件調查正在進行中，任何有信息的人都可以致電562-570-7244，與LBPD兇殺案偵探Mark Mattia和Juan Carlos Reyes聯繫。匿名可通過800-222-8477致電，也可通過lacrimestoppers.org在線提交線索。