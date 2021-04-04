南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

河濱縣64歲華裔 孟姓婦女Ke Chieh Meng3日（周六）清晨遛狗時被一名女性遊民刺傷，腹部大量出血，河濱縣警方據報趕到位於La Sierra街區Stonewall Drive以北的Golden Avenue現場，緊急將受害人送往當地一家醫院，不幸的是，孟姓婦女因傷身亡。

不久之後，警方接到鄰居打來的電話，報告說一名婦女走過他家院子，看上去可疑。警方搜查了附近地區，並拘留了該名女子。她被確認是23歲達琳‧斯蒂芬妮‧蒙托亞（Darlene Stephanie Montoya），是來自蒙特利公園 市的遊民。

初步調查顯示，孟女士3日上午7時30分左右在金街（Golden Avenue）牽著兩隻小狗散步，當時她遭到蒙托亞的隨機襲擊。襲擊中，孟女士被刺傷，犯罪嫌疑人逃離現場。

警方確定達琳．蒙托亞是襲擊者，並將其逮捕。她後來因謀殺，使用武器以及涉嫌受到非法藥物的影響而被拘留，她沒有被保釋就被關押。

這名嫌疑人於2021年3月30日（周二）曾被河濱警察 局逮捕，當時她在91號高速公路立交橋的泰勒大街上用滑板襲擊了一名婦女。警方逮捕了蒙托亞，並用致命武器將擬其監禁，但由於目前在COVID-19大流行期間的緊急保釋時間表，她被以「出庭通知」的形式釋放。

這場兇殺案仍在繼續調查，目前沒有進一步的細節要透露。如有其他信息，請聯繫河濱縣警察局951-353-7103或[email protected]與Dan Mercadefe警探聯繫，或951－353-7213或[email protected]與Brett Stennett警探聯繫。