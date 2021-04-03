「葬禮音樂都選好了」 南加前核桃市長林恩成浴火重生

出院後回到家中的林恩成與五歲的外孫女Sequoia在一起。（林恩成提供）

「來美國51年，從來沒有住過醫院，但這次兩度住院，在加護病房躺了20多天，從離家到返家先後一個多月，連給自己葬禮的音樂都選好了」，前核桃 市長林恩成從新冠病毒中死裡逃生，無限感慨「今年的復活節猶如生命重新續約」。

●朋友聚餐 6人中3人染疫

今年1月9日，林恩成和五個朋友吃飯，其中一人臉色不太好，對方說有點感冒。當時正是南加州疫情高峰期，但因為一班朋友認識多年，也不好意思說什麽。結果第二天那位朋友就通知自己查出陽性，其他人也緊張起來，檢測 後發現，六人中三人陽性。

一度血氧驟降的林恩成，兩天後住進了波莫那谷醫院。四天後的1月15日，院方通知他情況基本穩定，因為醫院床位不足，他可以回家吸氧恢復。沒想到回家兩天，林恩成感覺極度不舒服，朋友連夜緊急將他送到亞凱迪亞 美以美醫院檢測，心跳120，血壓超過150，血氧只有86，立馬送到急救室。

●重症室待17天 滿肚針頭

林恩成表示，由於當時醫院的重症病房全滿，他在急診室臨時搭起的重症區住了四天。第五天被轉到重症室，一待就是17天。身上插滿各種管子，身邊全是儀器，醫生和護士每幾個小時進來一次，又很快離開。

「記得當時醫生使用了Remdesivir」，林恩成說，這種藥物是川普總統感染後使用的，也是後來FDA批准的唯一治療新冠的藥物。該藥物的治療原理是將感染者肺部中的水分去除和減少，「據説感染者最多只能使用八次，我就打了八次」，林恩成表示，加上各種治療，他滿手都是針口留下的淤黑，為避免身體產生血塊還要注射針劑，滿肚子都是針頭。

●逢母病危 一個月瘦35磅

林恩成說，他第二次入院後，先後照過兩次X光。就在第一次X光之後，醫生說曙光在望。然而沒幾天情況急轉直下，CDC派醫護人員到美以美醫院支援，「我想一定是嚴重」。他說，那五、六天是他50年來最低潮，從來不用安眠藥的他，那些天只能靠安眠藥入睡。那段時間又傳來94歲的老母親摔斷骨頭病危的消息。母親在他兩歲時從中國領養他並撫養成人。林恩成說，那些天，他在床上坐起來的力氣都沒有，短短一個多月體重減少35磅。

林恩成說，其間使用的很多藥物都是第一次聼到，但當時生命已交給醫生，醫生說什麽就是什麽。

●注射抗體血漿 起死回生

就在生死關鍵，醫生建議他打一種含有病毒抗體的血漿convalescent plasma。因爲宗教的原因，很多病患不願意注射，但林恩成表示，任何挽救生命的可能他都接受。十天後，他終於等到符合自己血型的抗體血漿。注射之後，病情很快出現了轉機，起死回生。

闖過死亡關口，林恩成從美以美醫院轉到UCLA康復中心18天，每天學坐立、刷牙、洗澡。直到這時，康復醫院才允許家人隔著玻璃看望。又經過一個多月，他終於回到核桃市的住家。

「生命最艱難的那些天，我在病床窗口看到聖蓋博美麗的山巒，想起朋友，想起整個生命的過程像電影一樣」，林恩成說，那時唯一想到的就是希望自己能夠重新回到生活。他特別感謝家人和朋友給予他最大的精神鼓勵。當時女兒每天給他短信鼓勵，朋友們傳來音樂和歌曲，亞凱迪亞市議員鄭博仁也諸多關心。

●珍惜生命 籲防疫別鬆懈

回想自己這段經歷，林恩成後悔沒有聽專家的建議，嚴重低估疫情。他建議大家千萬不要掉以輕心，即便目前很多人施打了疫苗，但離全民免疫還相差甚遠，尤其是很多華人三代同堂，戴口罩、勤洗手、保持距離。

林恩成說，中斷多年之後，他決定重返美以美醫院做義工，也決定去捐血；曾經擔任核桃市市議員17年，這次也是因使命感讓他分享自己的經歷。

目前，林恩成身體恢復很好，已經一天可以走五英里。他說，唯一可能的後遺症是視力有些減退，但沒有頭痛，血壓血氧心跳都正常。