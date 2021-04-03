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配偶終生提取信託好處多

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
律師兼會計師周恩明。（線上截圖）
律師兼會計師周恩明。（線上截圖）

生老病死是每個人必經過程，如何讓人生最後階段有尊嚴、有保障，這也是每個人必須認真思考的議題之一。

設立信託是傳承資產非常重要的工具。律師兼會計師周恩明（Alan Chow）3日在世界日報「牛年理財系列」第二場講座上，介紹受到許多華裔家庭歡迎的配偶終生提取信託（SLAT)的好處。

拜登總統上任以後，遺產稅相關規定可能面臨大改變。個人遺產稅免稅額恐將從1158萬元調降至350萬元，這將影響許多家庭。美國的信託項目，分為個人可撤銷的信託及不可撤銷的信託。任何名列在個人名下的現金、股票、房產、債卷、壽險都可放入信託中，設立信託避開不了贈與稅及遺產稅。

周恩明表示，配偶終生提取信託的設置人或信託人，可將錢贈與給配偶終生提取信託，將配偶和其他信任者設為受益人，而受益人便可享有信託內的現金值與壽險福利。不過信託人可制定信託提領的規定，包括領多少錢，子孫的錢不可被他們的配偶瓜分等。許多條例均可保障資產得以傳至下一代。

許多人認為不可撤銷的信託無法被改動，但周恩明強調，加州法律允許不可撤銷信託可以在受益人同意狀況下，修改信託內的內容。將資產轉移到信託，再也不用怕任何人可搶走屬於你的財產，即便是配偶也不行，因為信託內容是可以被修改的。他說，信託有好處也有壞處，但好處更多，只要花一筆錢就可以保障龐大資產，是一個守護財產的工具。

周恩明也提到，退休金不可放進信託內，多數的國外資產可以放入信託。建議設立信託時，最好買個「雨傘險（umbrella insurance）」，以防子孫輩出事，仍可保護個人財產。

值得注意的是，在拜登執政下，未來遺產贈與可能不超過100萬元；朝代信託可能從沒限制變成最多只能做50年；死後的遺產成本墊高稅法(Stepped-Up Basis) 也可能將被取消，大眾應關注改變。

世界日報「牛年理財系列」第二場講座主題實用，大眾迴響熱烈。紐約人壽副總裁孫東明預告下一場講座內容，將探討商業規畫，如何在合情合理合法下，將商業利益最大化，請鎖定世界日報。

世界日報 拜登 壽險

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