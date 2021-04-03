善用延稅及免稅工具 達成退休自由生活

假設存入一元，每年資金翻倍成長，使用延稅工具，20年大約可產生104多萬元。（線上截圖）

隨著醫學進步和更健康的生活方式，人類也延長了壽命。數據顯示，加州亞裔居民平均壽命為87歲，這意味著亞裔退休生活長達20年至30年，如何享有幸福的退休生活是必修課題。專家認為，除了累積退休金 外，創造額外動用的錢及保障性收入很重要。

紐約 人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家金東哲（Ryan Jin) 3日出席世界日報第二場「牛年理財系列講座」，談及退休收入的靈活性，分析退休生活的主要風險及應對方案。他說，退休之後必須保持有一定的穩定現金流收入，才不至於「工作到老」養活自己的後半生。退休四大目標包括購買能力、現金流動性、長壽資產、是否留遺產。要想達到目標，民眾就得盡早做好退休規劃，必須將無法預期的風險納入考量，規劃出一筆「彈性收入」，退休生活才不至於太拘束。

金東哲表示，多數人依靠401(k)退休帳戶養活自己，退休帳戶的收入多來自於投資股票，萬一股市波動大，老年人無法承受風險。假設預計退休後存入100萬元，每年取出8萬元，剛好20年可用完。若是遇到金融海嘯，在退休帳戶裡的資金很可能會縮水，無法完整提供足夠20年的退休金。他強調，每人都會遇到不可預測的風險，建議人們應提前為這些風險做準備。

美國赤字嚴重，未來只會加稅。金東哲建議大眾善用「延稅」及「免稅」。他舉例表示，假設存入1元，每年資金翻倍成長，無意外的話，在使用延稅工具情況下，20年大約可產生104多萬元。倘若正常繳納24%稅率，不使用延稅工具，同樣存入1元，每年資金同樣翻倍成長，20年後存到的錢僅剩下8萬多元。此外，稅率走向對退休規畫也很重要，需要留意。

另外也可將錢投進終生人壽保險，未來若遇到不測，無須動用退休金，可在人壽保險中領錢。金東哲說，終生壽險 有保證壽險福利、保證永不上漲保費、現金值增長、免稅所得、免受追債、延稅現金值增長、免所得稅壽險福利等好處。以上好處終生不消失，是個非常值得投入的壽險。民眾也可深入紐約人壽的年金產品，尤其是浮動年金，可保證本金不虧。