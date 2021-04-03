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大學招生賄賂案名角提前獲釋居家監禁

記者丁曙／綜合報導
女演員洛芙琳（前）和她的丈夫服裝設計師賈安努利（左）在2019年4月3日舉行的全國大學錄取賄賂醜聞聽證會後離開波士頓聯邦法院。（美聯社圖片）
女演員洛芙琳（前）和她的丈夫服裝設計師賈安努利（左）在2019年4月3日舉行的全國大學錄取賄賂醜聞聽證會後離開波士頓聯邦法院。（美聯社圖片）

據主流媒體消息，品牌時裝設計師賈安努利（Mossimo Giannulli）2日從加州監獄獲釋，但回家繼續監禁，直至4月17日服完剩餘刑期。他和太太因為重金賄賂大學工作人員為子女入學開後門而獲刑入獄。

現年57歲的賈安努利與前影視劇「Full House」女明星洛芙琳（Lori Loughlin）夫婦，去年向法庭認罪，曾向南加州大學（University of Southern California）工作人員支付了50萬美元，偽造體育運動成績，讓他們的兩個女兒進入該校讀書。洛芙琳先入監獄服刑兩個月，已於去年12月從監獄獲釋。

在2019年曝光的數起名校賄賂醜聞案中，賈安努利與洛芙琳夫妻最為引人注目，他們以名人身分重金賄賂大學人員，使不夠資格的青少年進入需要有嚴格考試成績或良好運動紀錄的知名大學。

一位知情人士告訴美聯社，賈安努利已於2日被釋放，但仍居家監禁，直至4月服完剩餘的刑期。他設計的Mossimo服裝，直到最近都是Target商場的品牌。獲釋前他被拘留在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）附近的Lompoc的聯邦監獄中。

賈安努利被提前釋放及居家監禁並不少見，部分原因是他的刑期很短。自從新冠病毒爆發後，司法部已下令加快釋放合格的囚犯，提高家庭監禁的利用率，其中優先考慮那些非暴力犯罪的囚犯。

監獄 加州大學 暴力犯罪

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