我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美國施打疫苗者 已破1億人

一車衝向國會致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

橙縣槍擊案嫌犯被控四項謀殺三項企圖謀殺七罪

記者王全秀子／綜合報導
橙縣槍擊案嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez在病床上過堂。（本報檔案照）
橙縣槍擊案嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez在病床上過堂。（本報檔案照）

橙縣槍擊案嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez日前在橙市（Orange）槍殺四人，且發生警匪交戰，被警方擊中後送往就醫。2日在橙縣法院過堂，嫌犯Gaxiola Gonzalez目前在爾灣加大醫療中心治療，以視訊方式過堂，由公派律師負責為其辯護，他被控四項謀殺、三項企圖謀殺七項重罪，檢辯雙方訂4月5日過堂。

被告Aminadab Gaxiola Gonzalez為富樂頓市居民（Fullerton），除了被控上述多項謀殺重罪外，Gonzalez還面臨特殊情況的指控，涉及多起謀殺重罪和增刑判決，個人槍支造成死亡，預謀罪，個人槍支造成嚴重人身傷害，個人使用槍支。檢方還指控多次謀殺的特殊情況，並尋求法官判處死刑。

2日過堂時，公辯律師Ken Morrison表示，嫌犯Gonzalez沒有意識，一直無法與他溝通。警方指控被告Gonzalez專門針對房地產服務公司「Unified Homes」作案，並了解所有受害者。

據警方表示，受害死者分別是28歲的Jenevieve Raygoza、50歲的Luis Tovar，以及九歲的Matthew Farias，警方暫未公布第四名死者身份信息，但是據主流媒體ABC7報導，Raygoza是Tovar的女兒，第四名死者是Leticia Solis。

槍支 橙縣 爾灣加大

上一則

國稅局：銀行直接存款是最快速退稅方式

下一則

洛市警長摩爾走訪華埠 實地查訪仇恨亞裔犯罪

延伸閱讀

南加橙縣民眾為屠殺案死於非命的男童募捐

南加橙縣民眾為屠殺案死於非命的男童募捐
假搶劫惡作劇 橙縣雙胞胎網紅判社區服務

假搶劫惡作劇 橙縣雙胞胎網紅判社區服務
橙縣四死命案現場直擊 嫌犯疑與受害人有商業糾紛

橙縣四死命案現場直擊 嫌犯疑與受害人有商業糾紛
橙縣希望城獲捐5000萬 建癌症醫療中心

橙縣希望城獲捐5000萬 建癌症醫療中心
南加橙縣民宅大火不排除起因於家庭糾紛

南加橙縣民宅大火不排除起因於家庭糾紛

向戒酒康復中心介紹人頭拿回扣　南加男子被控聯邦罪

向戒酒康復中心介紹人頭拿回扣　南加男子被控聯邦罪

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36
加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。（ ABC7視頻新聞截屏）

3個理由 這位學者打賭「加州不會有第四波疫情」

2021-04-01 18:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了