橙縣槍擊案嫌犯被控四項謀殺三項企圖謀殺七罪

橙縣槍擊案嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez在病床上過堂。（本報檔案照）

橙縣 槍擊案嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez日前在橙市（Orange）槍殺四人，且發生警匪交戰，被警方擊中後送往就醫。2日在橙縣法院過堂，嫌犯Gaxiola Gonzalez目前在爾灣加大 醫療中心治療，以視訊方式過堂，由公派律師負責為其辯護，他被控四項謀殺、三項企圖謀殺七項重罪，檢辯雙方訂4月5日過堂。

被告Aminadab Gaxiola Gonzalez為富樂頓市居民（Fullerton），除了被控上述多項謀殺重罪外，Gonzalez還面臨特殊情況的指控，涉及多起謀殺重罪和增刑判決，個人槍支 造成死亡，預謀罪，個人槍支造成嚴重人身傷害，個人使用槍支。檢方還指控多次謀殺的特殊情況，並尋求法官判處死刑。

2日過堂時，公辯律師Ken Morrison表示，嫌犯Gonzalez沒有意識，一直無法與他溝通。警方指控被告Gonzalez專門針對房地產服務公司「Unified Homes」作案，並了解所有受害者。

據警方表示，受害死者分別是28歲的Jenevieve Raygoza、50歲的Luis Tovar，以及九歲的Matthew Farias，警方暫未公布第四名死者身份信息，但是據主流媒體ABC7報導，Raygoza是Tovar的女兒，第四名死者是Leticia Solis。