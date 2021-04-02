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兩周三起屠殺案奪走22條人命 政府民間控槍呼聲再起

記者丁曙／洛杉磯報導
Parkland高中槍擊濫射案倖存者Emma Gonzalez痛斥支持擁槍的國會議員。（資料視頻截圖）
Parkland高中槍擊濫射案倖存者Emma Gonzalez痛斥支持擁槍的國會議員。（資料視頻截圖）

從3月16日喬治亞州亞特蘭大市按摩院連環槍擊案，到22日科羅拉多州圓石市金蘇柏(King Soopers)超市濫射案，再到31日南加州橙縣仇殺案，半個月內奪走了22條無辜的生命包括一名九歲男童。拜登總統已兩度下令白宮降半旗為死者致哀，並呼籲眾院延續攻擊型武器禁令，並希望參院通過先前眾院已表決過關的兩項購槍背景調查法案。

拜登總統指出，國會議員應該有所作為，國家可以再次禁止購買攻擊型武器及高容量彈匣。這不是一個政黨立場的議題，而是一個全國性的議題，可以拯救美國人民的生命。如果兩項控槍法案在參院通過，將可修補現行購槍背景調查制度的漏洞。「採取一個共識行動，未來可以拯救許多生命，毋須多猶豫一分鐘，更別說多耽擱一小時，我敦促參眾兩院議員採取行動。」

槍擊暴力泛濫再度引發社會大辯論，民眾早已恐懼和壓倦了每隔幾年要來一次的大規模槍暴濫殺案。由美國46位地方檢察長組成的「檢察官反對槍支暴力聯盟」（PAGV），針對政府如何應對槍枝暴力危機，向拜登總統和賀錦麗副總統全面建議，其中包含廣泛的常識性的槍枝安全和暴力預防措施，敦促白宮和國會採取行動，確保國內人民安全。該聯盟大力支持政府減少槍枝暴力的作為，全體成員隨時準備協助制定和實施槍暴預防政策和法律。

該聯盟創辦人及共同主席、洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）表示，拜登／賀錦麗政府解決當前緊急狀況有了歷史性機遇。在共識的基礎上採取嚴格立法措施，防範精神健康危機分子持有槍枝，確保槍枝遠離罪犯、孩子和民眾，對於保護美國家庭將大有幫助。

國會眾議員加州第39選區候選人陳介飛（Jay Chen）指出，無論極右翼和槍枝遊說團體如何狡辯，人們面對事實必須誠實：AR-15型步槍是致命的戰爭武器，用於戰場上殺敵。他在美國海軍服役一年，對此十分了解。房主不需要軍事級別的武器來保衛房產，獵人也不需要火力強大的槍械。所以，人們再也不能袖手旁觀、坐等悲劇發生。他呼籲國會採取行動，恢復對攻擊性武器的禁令。

陳介飛回憶2018年2月14日在佛州帕克蘭市（Parkland）道格拉斯高中發生的槍擊案，槍手使用AR-15型步槍濫射，殺死了17名學生。任何父母都難以接受這樣的事實。現在發生的槍案又在警告人們，還沒有足夠的措施保護社區免受槍暴侵害。

3月22日科州圓石市(Boulder)超市發生槍擊案，21歲槍手阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa) 就在3月16日購得一把AR-15型半自動步槍，並用這支槍射殺了十人包括一名警察以及多人受傷。

此外，3月31日南加州橙市辦公樓命案現場，兇嫌疑似使用了一長一短兩把槍，一把可能是霰彈槍，另一把是半自動手槍，警察還在兇手攜帶的背包中發現了彈匣。

拜登慰問槍枝暴力受害學生。（資料視頻截圖）
拜登慰問槍枝暴力受害學生。（資料視頻截圖）
全美大遊行反對槍枝暴力人民要求改變現狀。（資料視頻截圖）
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拜登 美國 槍擊

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