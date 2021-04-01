寶爾博物館台灣雕刻大師吳欽、黃福壽雙人展剪綵

華美銀行董事長吳建民（左四）、寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝（左五）、經文處長黃敏境（右三）參加「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳欽、黃福壽雙人展」剪綵儀式。（記者王全秀子／攝影）

橙縣寶爾博物館 （Bowers Museum）與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣 書院合作舉辦「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳欽、黃福壽雙人展」，1日舉行剪綵儀式。展覽從即日起至9月5日展出兩位大師雕刻作品44件，作品結合傳統文化技藝與當代創作的獨特內涵，歡迎民眾把握機會欣賞。

經文處長黃敏境表示，很多西方人看到黃金和玉石雕刻，認為它們都屬於東方古老文化，但此次展覽作品展現當代藝術文化，別具一格的創作作品，讓西方社會了解台灣當代藝術家的素養，環境和藝術結合。尤其新冠疫情一年多來，人類對於生命的看法和對環境的認知更加珍惜。他也提到最近美國 發生的歧視亞裔仇恨犯罪案件，希望藉由文化交流，愛好藝術、珍惜生命和環境。

寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝表示，24年後再次帶來故鄉的「寶貝」在寶爾博物館展出。文化展覽可以帶給人民和諧共處，幾乎每個老美看到如此絕妙的展覽都發出感嘆。施劉秀枝坦言，疫情期間將展覽作品從台灣帶到美國不容易，前段時間博物館還不能重開，讓她每天都很擔心這麼棒的作品無法呈現給民眾。

博物館館長Peter Keller也提到，此次館方特別加強安保系統，以及嚴格做到安全衛生標準，讓每一位訪客都能在安全放心的環境中看展。

台灣書院楊婷媜主任表示，此次展覽籌備近兩年，兩位大師首次在美國的雙人展，並且玉雕大師黃福壽還被認定台灣文化部人間國寶榮銜。展覽在去年12月底就已完成布展，但受限於疫情防疫，他們只能透過網路瀏覽的方式看展，如今博物館重新開放，她期待更多民眾能前來參觀，感受藝術的精妙絕倫。

此次展覽在寶爾博物館華美銀行展廳（East West Bank Gallery）展出，華美銀行董事長吳建民（Dominic Ng）表示，透過黃金和玉雕的精美作品，向西方社會展現東方文化中不僅僅有兵馬俑，還有精雕作品，展現文化和藝術。他還提到，每次博物館有歷史和文化意義的展覽時，華美銀行都給予大力支持。

寶爾博物館地址：2002 N Main Street, Santa Ana，周一閉館，每周二至周日開放，上午10時至下午4時，詳情可上網瀏覽：www.bowers.org。