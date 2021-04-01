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橙縣四死命案現場直擊 嫌犯疑與受害人有商業糾紛

記者王全秀子／橙縣報導
槍案現場持續封鎖調查。（記者王全秀子／攝影）
槍案現場持續封鎖調查。（記者王全秀子／攝影）

橙縣橙市（Orange）3月31日傍晚發生槍擊案，導致四人死亡包括一名九歲兒童在內。橙縣警局1日公佈，槍手是現年44歲的Aminadab Gaxiola Gonzalez，他疑與受害者有商業糾紛和私人恩怨。此案是橙縣20多年來最嚴重的槍擊案，橙縣警局、橙縣檢察官辦公室等執法機構1日仍在現場調查，周圍道路仍在封鎖中。

影音來源：記者王全秀子

橙縣警局巡官Jennifer Amat表示，案發地點位於西林肯大街200号街区，槍擊事件發生「Unified Homes」，這是一家提供房地產服務及活動屋中介公司。案發時嫌犯Gonzalez衝進該辦公大樓内，針對其中一家房地產服务公司開槍。後來警察扺達時，嫌犯被警槍擊中。

Amat表示，警方於31日下午5時30分左右對該辦公樓的槍擊事件回應，最初由於辦公樓庭園的南北大門被自行車鏈鎖住大門而無法進入。兩名警員在院子裡發現嫌犯引發槍戰，嫌犯Gonzalez中槍。目前尚不清楚嫌犯是否也向警察開槍。

Amat表示，警方在辦公樓內找到一把半自動手槍，以及裝有胡椒噴霧、手銬和彈藥的背包，這些來自嫌犯。警方暫未提供嫌犯Gonzalez的詳細信息，但懷疑嫌犯與所有受害者之間存在著商業和個人糾葛有關，不幸遇難的兒童與其中一位受害者是親屬。

根據橙縣高等法院記錄，嫌犯Gonzalez於2015年4月被控以虐待兒童和危害生命的輕罪，使用致命武器毆打他人，以及勸阻目擊者舉報等案件。據稱，他於2015年3月31日在安那罕用雨傘毆打由他照料的一名男孩。

該場槍擊事件招來了大量執法人員，包括十幾輛警車和一輛特警車，以及多輛消防救護車等。聯邦調查局，酒精、煙草和武器局以及橙縣檢察官辦公室也派員到現場調查。

記者1日走訪案發現場，當地多以租賃公寓為主，還有倉庫等物業，並非繁華的商業鬧市區。一位不願具名的西裔女士表示，她在此住了13年，從未聽聞槍擊案件，當地是一片非常安靜的社區，「就連夜晚在路上走路的行人都很少，不像是在安那罕市，晚上總能在路上看到人」，言下之意橙市的治安遠比安那罕要好。

這起重大槍擊案件引起當地執法機構高度關注，案發現場也被封鎖裡三層外三層，警方拉起兩道警戒線，所有閒雜人等一律不得靠近案發現場，僅有少數住在第一道和第二道警戒線之內的公寓住戶可以步行出入，但也需要確認住戶身分。

槍擊事件發生這棟辦公樓裡的房地產服務公司「Unified Homes」。（記者王...
槍擊事件發生這棟辦公樓裡的房地產服務公司「Unified Homes」。（記者王全秀子／攝影）
橙縣警局、聯調局、地方檢察官辦公室等多個執法機構仍在現場調查。（記者王全秀子／攝...
橙縣警局、聯調局、地方檢察官辦公室等多個執法機構仍在現場調查。（記者王全秀子／攝影）

橙縣 槍擊 警察

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