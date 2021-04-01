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洛縣去年887人服用芬太尼成分藥物致死

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛縣警局局長維拉紐瓦。 (線上截圖）
洛縣警局局長維拉紐瓦。 (線上截圖）

2020年洛杉磯縣因鴉片類藥物造成的死亡人數大幅增加，其中的芬太尼（fentanyl)是最危險和最致命的物質之一，僅2毫克即可致死。 在過去三年中，加州因芬太尼致死的人數上升了541％，與毒品有關的所有死亡案中37％跟芬太尼有關。洛杉磯縣警局及鄰近多縣警局首長1日共同呼籲大眾暸解加州參議會第350號法案，並提高對非法藥物貿易危及自身安全的意識。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）釋出2016年至2020年縣民食用芬太尼有關藥物致死的數據。洛杉磯縣食用有關芬太尼成分藥物過量致死的人數年年增加。2016年有104人食用芬太尼成分藥物過量死亡，2017年165人，2018年激增至306人，2019年有473人，2020年又急遽增加至887人，並預計今年死亡人數再度增長6%。他指出，芬太尼成分有關藥物經常被毒販在街上販售，人們也很容易透過網路交易取得。

維拉紐瓦強調，鴉片類藥物具有嗎啡作用，許多人買來止痛，氧可酮（英语：Oxycodone）、氢可酮等都是鴉片類藥物，不過有些毒販參雜一些別的成分在這些藥物中，包括僅2毫克即可致死的芬太尼。參議會第350號法案用於警告這些販賣藥品的人士，若賣出的藥物造成他人死亡，販毒者將被視為謀殺，必須承擔法律責任。他相信該法將可抵制更多人提高警覺，在販賣藥物或購買前都要慎重考慮。

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