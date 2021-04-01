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集合！周末這樣玩／洛杉磯縣立植物園 孔雀相伴賞美景

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
孔雀園以200多隻野生孔雀聞名。（記者邵敏／攝影）
孔雀園以200多隻野生孔雀聞名。（記者邵敏／攝影）

位於亞凱迪亞市的洛杉磯縣立植物園（Los Angeles County Arboretum），以200多隻野生孔雀聞名，故又稱孔雀園，佔地面積127英畝，地大物博，這裡被洛杉磯人看作是吉祥的風水寶地，數十部電影、電視節目曾在這裡取景拍攝，包括華人熟悉的《侏羅紀公園》。

洛杉磯縣立植物園，又稱孔雀園。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣立植物園，又稱孔雀園。（記者邵敏／攝影）

人間三月天，正是帶著家人去孔雀園尋找春光的好時節。

來孔雀園當然要先看孔雀，還沒入園，門口就有三三兩兩的孔雀歡迎你的到來，或閒閒地漫步，或優雅地斜躺在草坪上。從它們身邊經過時，就像與老朋友隨意打聲招呼，輕聲說一句：我來了。他們也不驚不擾，懶懶地看你一下：歡迎來做客。

一進園，眼前風景豁然開朗，開闊草坪間有一處壯觀的花崗岩砌成的大型噴水池，與門口水池遙相呼應，盡顯宏大氣勢。踱著方步的孔雀、需找食物的野雁、嬉戲的孩子，都在這兒找到各自樂趣，儼然一幅畫卷。

壯觀的花崗岩砌成的大型噴水池。（記者邵敏／攝影）
壯觀的花崗岩砌成的大型噴水池。（記者邵敏／攝影）
孔雀開屏在這裡很是常見。（記者邵敏／攝影）
孔雀開屏在這裡很是常見。（記者邵敏／攝影）

入園後，往右邊走幾步，就是孔雀的歡聚之地。小路上，草叢中，屋簷間，樹蔭下，到處可見大大小小的孔雀，他們或成群結隊找一陰涼處歇息，或驕傲地在路中間競相開屏。孔雀開屏在這裡很是常見，看到有路人被吸引，開屏的孔雀還會慢悠悠轉個圈，讓人360度欣賞個夠。

園內最著名的是緊鄰亞洲區的瀑布，除了可以在瀑布旁欣賞美景之外，還可從旁邊的步道登上瀑布頂端，頂端的塔拉克山丘(Tallac Knoll)是鳥瞰整個孔雀園以及遠眺聖蓋博山脈的最佳景點。

你若喜歡奇花異草，孔雀園定會滿足你的要求。美洲區、亞洲區、非洲區、熱帶叢林區等，彷彿世界各地的植物都聚集在這裡。其中澳大利亞區最大, 步道非常有特色, 有澳大利亞土著專用迴力鏢以及各種動物圖案，走到盡頭發現原來整個步道是一條大蛇的造型。

澳大利亞土著專用迴力鏢（記者邵敏／攝影）
澳大利亞土著專用迴力鏢（記者邵敏／攝影）

你若喜歡爬山玩水，孔雀園也不會讓你失望。這里水資源豐富，瀑布、大池塘吸引了成群的鴨子、野雁等水禽動物傍水而棲。園內溪水蜿蜒, 溪邊種植了日本楓, 秋天時別有風味，順著小溪往前走還可看到鯉魚池。

除了自然风景优美，孔雀園內有個始建於1885年的安妮皇后小屋(Queen Anne Cottage)，小屋為國家古蹟， 可以看到屋內當時的生活情形，不遠處有一馬厩，陳列著舊時的五金工具，展示了一百多年養馬的場景。

疫情還沒結束，春日好時光卻已到來，你若想避開擁擠人群，尋一安全僻靜的美景，孔雀園絕對是一個好去處，在哪兒都能與他人保持安全距離，讓你盡享這片大自然的饋贈。

始建於1885年的安妮皇后小屋(Queen Anne Cottage)（記者邵敏...
始建於1885年的安妮皇后小屋(Queen Anne Cottage)（記者邵敏／攝影）

景點位置：301 N. Baldwin Ave Arcadia, CA 91007

電話：626-821-3222

網址：http://www.arboretum.org/

開放時間：週日 - 週六上午9:00-下午5:00

疫情期間接受網絡訂票，每月第三個星期二是免費入園日，需提前網上預定。

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