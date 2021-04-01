駐洛經文處 「首辦」護照新增出生紙、結(離)婚文件

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處現場申請流程圖。（經文處）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處自去年11月30日起，推出「領務網路預約及登錄查詢系統」大獲好評，並陸續推出更多服務項目。4月1日開始每周三上午9時至12時，新增與「首辦」護照相關的「出生紙、結(離)婚文件等」預約現場申請服務。其他服務項目包括網路預約現場辦理授權書、退休金 、委託書、首辦護照及換發護照領務服務，歡迎民眾善加利用。

「領務網路預約及登錄查詢系統」，包含預約現場申請、登錄郵寄申請及申請進度查詢三大功能。目前已開放授權書、退休金、委託書、首辦護照及換發護照等，特定領務項目提供民眾預約親辦，其餘未開放項目仍一律以郵寄方式辦理。目前該處郵寄上網登錄比例已達七成，提醒民眾郵寄前先上網登錄並列印QR CODE，併申請案郵寄該處，經文處將會優先處理。民眾登錄後將會收到電郵通知申請進度，無須再電詢該處詢問案件進度。系統網址http://taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html

為符合加州 政府及經文處所在辦公大樓相關防疫規範，經文處於所在同棟大樓一樓104辦公室設置報到區，管制報到人數並做實名制登記，請申請民眾務必配合大樓規定保持6英呎安全社交距離 ，測量體溫及使用手部清潔消毒劑。七樓辦公室領務大廳維持15人以下，並保持安全座位距離，請申請民眾配合遵守。