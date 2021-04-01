【南加橙縣4死2傷槍案】兇嫌鐵鏈鎖門 疑持雙槍射擊

警方在案發現場調查。（Getty Images）

4月1日 美西時間上午10時

橙市警局發言人Jennifer Amat表示，兇嫌作案時，用自行車鎖鏈將案發建築的前後大門封鎖後，通過窗戶超建築內開槍。四名死者中，有一名男性是在建築外死亡，兩名女性則死在辦公室內。一名9歲的男孩在本案中也不幸身亡，據悉他是現場一名女性員工的兒子，在該重傷女性懷抱中死亡。

兇嫌是44歲的橙縣 富樂頓（Fullerton）居民Aminadab Gaxiola Gonzalez，初步研判他的作案動機與商業、個人糾紛有關，不屬於隨機濫射。

兇嫌是44歲的橙縣富樂頓（Fullerton）居民Aminadab Gaxiola Gonzalez。（橙縣警局提供）

兇嫌疑似使用一長一短兩槍作案，一把可能是霰彈槍，另一把則是Glock半自動手槍。現場還在疑似兇手攜帶的背包中發現了辣椒噴霧劑、手銬以及彈夾。

3月31日 美西時間下午5時30分

警方接到報案，位於加州 橙縣（Orange County）橙市（City of Orange）西林肯街200號附近的一處辦公大樓傳出槍響，導致至少四人死亡，包括一名孩童。有兩人受傷送醫，其中一人是兇嫌，他是被警員開槍打傷。沒有警員在事件中受傷。

美國血腥三月，兩起濫射事件

亞特蘭大3月16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，8名死者中，6人為亞裔女性。21歲的兇嫌自稱有性癮，因抗拒不了性癮才出手行兇。

➤➤➤2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏(King Soopers)超市3月22日當地時間下午發生槍擊案，一名嫌犯開槍傷及多人，造成至少10人死亡，包括一名警察。

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