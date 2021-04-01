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長榮航空長榮航勤獲醫藥冷鏈運輸國際認證

洛杉磯訊
長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)。（長榮航空提供）
長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)。（長榮航空提供）

長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)，此項認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務， 成為台灣唯一同時也是目前全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司，進入全球醫藥冷鏈運輸業務一條龍式服務的領先行列。

長榮航空及長榮航勤近年導入藥品冷鏈運輸業務後，年均成長率達30%。因看好未來市場，在桃園國際機場公司大力協助下，向IATA提出CEIV Pharma認證，聯手爭取更大的冷鏈商機，經過逐項檢查標準作業流程的嚴格審核，於今年3月底陸續通過獲得證書。

長榮航空表示，公司多年來從事尖端高科技及醫療用品運輸業務，具有豐富的經驗，從運送條件符合避震、恆溫的晶圓產品，至極低溫-80°C疫苗，皆具備溫控貨物運輸及儲放能力。此次長榮航空獲得醫藥冷鏈運輸國際認證，證明長榮航空冷鏈運輸已達國際最高標準的專業能力，可以提供貨主安全、可靠、高穩定度及時效掌握的保證。

長榮航勤指出，2018年長榮航勤已經開始積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，建構醫藥品等冷鏈貨物之機場地面各項作業能力，此次取得醫藥冷鏈運輸國際認證，成為台灣唯一獲得此項認證地勤公司，也是長榮航勤重要的里程碑。

長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(...
長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)。（長榮航空提供）

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