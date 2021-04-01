加州疫情趨緩 逾半選民反對罷免紐森

州長紐森3月19日前往舊金山，與灣區亞太裔領袖會面時的檔案照。（Getty Images）

加州 公共政策研究所（PPIC）3月14日至23日，對1174名可能投票 的加州選民進行調查，結果發現56%反對罷免州長紐森 ，支持罷免者占40%，其餘4%尚未決定。反對與支持者大約與民主、共和兩黨得票率相當，79%的民主黨人反對罷免，同樣比例的共和黨人則支持罷免。40%支持罷免的比例，也與2018年時投給紐森州長選舉競爭對手的票數相當。

公共政策研究所調查發現，可能投票的選民當中，79%認為全美疫情最糟的時刻已經過去，較1月的民調增加20個百分點。同時，45%的受訪者認為加州政府做得「非常好」或­「不錯」，「普通」的占32%、「很爛」的占20%。較公政研究所1月的調查，正面評價的比例增加17個百分點。

公共政策研究所所長巴達薩雷（Mark Baldassare）­表示，最新民調結果反映出，越來越多加州人看到隧道盡頭的陽光，越來越多人完成疫苗接種，與學校逐步恢復授課，給民眾帶來重返常態的希望。他說，相較於1月時的民意，對紐森的支持力道越來越強，顯示更多人希望保持穩定，紐森可能度過罷免危機。

紐森上周曾經表示，罷免不過就是兩黨對立的又一次體現，不過他也表示夠瞭解反對者的想法，畢竟他們跟大家一樣，都過了非常艱困的一年。紐森的發言人紐曼（Dan Newman）指出，州長的施政滿意度達53%，與公共政策研究所1月民調時沒有差別，也和2020年2月疫情開始前相去不遠，代表反對紐森的人並未過半。

不過支持罷免紐森的團體則有不同解讀。拯救加州（Rescue California）就表示，42%的獨立選民、38%的拉美裔同意罷免，這對他們是一大激勵。發言人登斯摩（Anne Hyde Dunsmore）指出，失業補助、提前釋放囚犯，與私立學校繼續上課、但加州多數學童卻得在家上課的對比，他們還沒開始使力，未來展開宣傳後反對力道可望更強。

至於罷免是否能夠成案，決定因素在於主張罷免者雖然宣稱，在截止日前拿到210萬份有效聯署，但最後結果仍要等4月29日審核完成。如果成案，罷免投票最有可能的時間是今年秋季。