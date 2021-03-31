南加橙縣民宅大火不排除起因於家庭糾紛

消防員無法聯絡屋主，只能採取防禦式滅火並撤離附近房屋居民。（截圖ABC7）

橙縣 拉古納山（Laguna Hills）一處民宅3月31日周三發生火災，房屋嚴重燒損。警方在現場將一名嫌犯拘留，目前暫不清楚起火原因，此案仍在調查中。

據主流媒體ABC7報導，橙縣警局在當天早10時30分接到報警，最初的電話似乎是關於家庭糾紛，但也可能是鄰居之間的糾紛，案發地點位於Greenfield大道27700街區。

警方抵達現場，試圖聯絡案發民宅屋主，但門被鎖上且沒有得到任何答覆，警方注意到房屋裡的煙霧和火勢。不久之後，強烈的火焰衝破屋頂，向空氣中散發出濃濃的煙味。消防部門在此後不久到達，但由於未能聯絡到民宅房主，消防人員不得進入家中。

於是消防人員採取防禦式方法來保護附近的房屋，試圖用遠距離的軟管撲滅火焰，與疏散附近房屋裡的居民。當警方將附近房屋的居民安全撤離時，消防人員設法撲滅大火，並防止火勢蔓延。而這場火災嚴重燒毀案發房屋。

最終發現發生火災的房屋內沒有人被困住，隨後鄰居向警方舉報一名嫌犯，這名嫌犯在午後不久被拘留，目前警方暫未透露有關嫌犯的相關信息。發生火災後，消防員將Greenfield大道封鎖，然後進入起火家中調查起火地點和原因。