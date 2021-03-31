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研究：疫情期間加州至少70%的女性輕微至嚴重焦慮

【洛杉磯訊】
報告稱疫情期間加州至少有70%的女性有輕微至嚴重程度的焦慮症狀。（pexels）
報告稱疫情期間加州至少有70%的女性有輕微至嚴重程度的焦慮症狀。（pexels）

位於洛杉磯的Mount Saint Mary’s大學（MSMU）發布報告稱，疫情期間加州至少有70%的女性有輕微至嚴重程度的焦慮症狀，超過50%的女性有輕微至嚴重程度的抑鬱症。

該研究由MSMU大學女性發展中心發布，還顯示了疫情對不同種族帶來的影響程度相差甚遠。例如，拉丁裔佔加州人口39%，但佔了加州新冠肺炎死亡人數47%。

研究還顯示，原本計劃在2020年秋季入大學的加州人中，有三分之一學生取消入學計畫，剩下的則改變了入學計畫。其中非裔有大學生的家庭中，有一半取消了所有的2020秋季上學計畫。

MSMU校長Ann McElaney-Johnson表示，「新冠疫情對於一部分人可能是意想不到的，但是其帶來的影響是大家都感受的到的。」在疫情中受到健康和經濟打擊最大的群體本就是社會中的弱勢群體，包括女性，小孩，有色人種和移民。疫情加大了本已經有的社會分歧。

根據MSMU，加州女性在疫情中的失業率突破新高，很多人整整一年沒有工作，女性延期了醫療服務，並承受著焦慮。

該報告中的重點數據包括：2020年2月加州男性和女性失業率分別都是5%，隨著疫情加重，男性失業率上升至20%，女性上升至25%。由於疫情，47%的加州女性延後了醫療服務。在夫妻倆都在家工作的情況下，有41%的母親稱自己承擔了更多的育兒工作，有15%稱丈夫承擔更多育兒工作。

此外，加州工作的女性中，有42%為必要行業員工。對於在家辦公，有29%的女性認為對她們有積極影響，有57%的男性認為有積極影響。

加州 疫情 洛杉磯

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