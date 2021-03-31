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1日墨西哥捲餅日 玩贏遊戲這家店免費送捲餅和比特幣

本報訊
Chipotle墨西哥捲餅快餐連鎖店。（網路圖片）
Chipotle墨西哥捲餅快餐連鎖店。（網路圖片）

據城市新聞社（CNS）報導，以下好康不是4月愚人節笑話，快餐連鎖店Chipotle Mexican Grill將在4月1日全國墨西哥捲餅（Burritos）日，為客戶提供一次不尋常的促銷活動，贈送價值10萬美元的墨西哥捲餅以及10萬美元的比特幣（Bitcoin）。

新港灘（Newport Beach）連鎖店首席市場促銷員布蘭特（Chris Brandt）說，「墨西哥捲餅日對我們的粉絲是一個重要時刻，傳統上他們會湧向我們的餐廳和數字平台，訂購他們最喜歡的產品。我們一直在尋找獨特方式加強慶祝活動，今年，為粉絲們提供獲得兩個非常有價值的機會資產：墨西哥捲餅或比特幣。」

促銷活動採用數字遊戲形式，玩家被鼓勵進行模擬的「芯片貨幣」救援任務，並破解數字錢包上的代碼。該公司將遊戲描述為「好玩的頌歌」，因為Chipotle創始人兼首席執行官Stefan Thomas經歷過登錄硬盤的失敗，在他的硬盤內存儲了3.87億美元的比特幣。

每個玩家將嘗試十次猜測有效的六位數代碼，有機會贏得免費的墨西哥捲餅或高達2萬5000美元的比特幣。如果玩家未成功，可能會因Chipotle的特價而感到驚訝。總體而言，1萬名粉絲將獲得一份免費的墨西哥捲餅，其中50名粉絲將贏得500元比特幣和三位幸運粉絲將贏得2萬5000元的比特幣。

比賽將於4月1日上午9時開始至下午6時結束，有關玩遊戲以及官方規則、資格限制和其他詳細信息，請訪問burritosorbitcoin.com。

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