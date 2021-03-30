LAX一家航空服務公司將使用噴氣燃料　可望減少污染

Atlantic Aviation30日宣布將開始在洛杉磯國際機場（LAX）使用可持續的航空燃料。（LAX提供）

隨著洛杉磯 世界機場 （LAWA）在「大膽零排放」（Boldly Moving to Zero）可持續發展計劃方面繼續取得進展，固定基地運營商Atlantic Aviation30日宣布，將開始在洛杉磯國際機場（LAX ）使用可持續的噴氣燃料（jet fuel），其溫室氣體排放量比傳統航空燃料少80％。。

這種由世界能源公司生產，由世界燃料服務公司提供的可持續噴氣燃料，其溫室氣體排放量比傳統航空燃料少80％。支持LAX的私人和包機航班的Atlantic Aviation，最初將使用可持續性能源佔比LAX噴氣燃料總量約8％，且會隨時間推移增加可持續能源的比例。

LAWA首席執行官Justin Erbacci說：使用可持續的噴氣燃料是減少碳排放和改善機場周圍環境的關鍵一步。 LAWA正在與合作夥伴合作，以實現共同的可持續發展目標，替代性噴氣燃料是在2045年之前實現碳中和的重要組成部分。

加大對可持續噴氣燃料的採用，是LAWA實現LAX和Van Nuys機場（VNY）100％碳中和運營目標的重要一步。

噴氣燃料即噴氣發動機燃料，又稱航空渦輪燃料，是一種輕質石油產品。