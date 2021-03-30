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洛杉磯市房客即日起可申請多達1萬元房屋紓困金

記者啟鉻／綜合報導
房屋出租。（資料圖片）
房屋出租。（資料圖片）

南加洛杉磯市因新冠肺炎疫情陷入困頓的房客，從3月30日開始可申請多達1萬元房租紓困金，這項名為新冠肺炎（COVID-19）緊急房租輔助計畫，總額達2億5900萬元。這是洛市第二波房租輔助計畫，由洛杉磯市議會在3月2日全體通過，資金來自聯邦、州府撥款，目的是幫助大約6萬4000個家庭支付拖欠租金，其中有2億3500萬元用於房租直接援助，還有300萬元於防止驅逐房客。

洛市市長賈西提（Eric Garcetti）3月23日宣布實施這項計畫時表示，第二波房租紓困計畫好處是，可以涵蓋以往，時間跨度從2020年4月1日至2021年3月31日，不僅可以支付拖欠房租，更能消除家庭債務壓力，對於正在考慮是否能夠繼續租房的人來說，是很大幫助。

他強調，沒有人應該因為疫情失去住房，沒有人應該因此有疑慮說，他們會成為洛杉磯無家可歸者。

據暸解，洛市實施的第一波房租紓困金，提供給大約4萬9133個家庭，總計9826萬元，幫助因新冠肺炎疫情無法支付租金房客。第二波租金輔助計畫，主要針對提供房客支付以往租金，最高每房客可申請多達1萬元。

洛市市議會議長馬提尼茲（Nury Martinez）表示，新冠肺炎疫情發生一年來，仍有9萬名房客陷入租金支付困難。洛市失業率超過10%，市區家庭拖欠的房租在4000元至7000元，這項計畫會使勞工家庭一次性較大緩解家庭財務壓力。不過對於洛市府來說，要做到的工作還有很多。疫情大流行重創洛市普通家庭和房客，需要額外更多輔助讓這些家庭重新振作。

該項輔助資金針對洛杉磯市居民，受疫情影響，失業90天或以上的人士。同時申請家庭總收入須低於當地中等收入的50%，所謂家庭中等收入即獨身家庭年收入3萬2450元，但在申請時會優先提供給低於地區中等收入30%的房客，即年收入2萬3700元的獨身家庭。

房客在申請輔助計畫時有兩項選擇：房客與房東以合作方式申請該計畫。在此前提下，房東可獲得2020年4月1日至2021年3月31日之間，房客應付房租的80%補償，由於是合作申請，房東應免除剩餘的20%未付房租。如果房東不願意與房客合作申請，房客將獲得2020年4月1日至2021年3月31日之間未付房租的25%，此外還會獲得租金幫助，來支付2021年4月至6月應付房租的25%。

符合資格者可在3月30日（周二）至4月30日之間上網hcidla.lacity.org申請，有關更多資訊可致電Emergency Rental Assistance Program，熱線電話833-373-0587，時間自上午8時至晚8時。

租金 疫情 洛杉磯

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