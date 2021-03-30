亞裔子女送父親金錶 遭覬覦被搶受重傷 尋回金錶曲折

韓裔老人遭搶並被毆，24克拉被劫的勞力士金錶終於拿回。(unsplash.com)

一年前，一對亞裔 老夫婦在內華達州街頭遭暴力搶劫並被毆打，不但亞裔老人身上戴的24克拉勞力士金錶被搶劫，並被打成重傷。事後，老人一直在尋找這塊傳家之寶，最近得知，金錶已被賣給一家洛杉磯 的典當行。同時搶劫他的嫌犯則因故身亡，讓他尋回金錶的過程頗為曲折。

這家洛杉磯的典當行聲稱，當時是在不知劫犯身分的情況下，以1萬6000元拿下這塊勞力士金錶。典當行老闆稱，金錶主人若想拿回傳家寶，同樣需要支付1萬6000元，因為典當行也是受害者。

更加錯綜複雜的是，該案的搶劫犯在逃亡期間已意外身亡。案件究竟是怎樣的來龍去脈？韓裔老人能否索回被劫的傳家之寶？

根據洛杉磯NBC電視台，被害人吳漢新和吳美加（Hasin和Myungja Oh，譯音）夫婦1975年從韓國移民到美國 ，他們辛苦工作，先後從事送貨等服務行業、開折扣店、經營汽車旅館和酒店，退休後定居拉斯維加斯地區。

「那天，我幾乎失去生命。」吳漢新回憶當時場景，仍然心有餘悸。 2019年10月19日，他在內華達州Henderson街頭突遇襲擊，頭部、手臂、身體各處均遭打擊，手腕上24克拉金錶當場被劫，妻子吳美加也遭受毆打，導致腿部受傷。

被劫金錶是吳漢新75歲生日時，三名成年子女送的生日禮物。「 我們認為這將成為我們的傳家寶。」女兒Sumee說，金錶代表著父親實現美國夢的成就。

暴力搶劫案發生後，當地警察很快鎖定39歲的嫌疑人Robert E. Pearce。 2021年1月27日，警方在洛杉磯市日落大道五層公寓實施逮捕行動，嫌疑人Pearce企圖逃跑，他爬上陽台欄杆，失去控制後從五層公寓樓跌落，當場摔在人行道上，兩小時後在醫院宣告死亡。

負責該案的偵探Nathan Calvano，在洛杉磯一家典當行找到疑似被劫金錶，該錶序列號與被劫手錶完全一致，偵探還獲得了嫌疑人Pearce在交易手錶過程中留下的指紋，經過一系列證實，典當行當時以1萬6000元抵押獲得的這塊金錶正是被害人吳漢新被搶劫的傳家寶。

被劫金錶該何去何從？擁有金錶的典當行提出典當行也是受害者，被害人吳漢新若想取回被劫金錶，應向典當行支付同樣的價格。

被害人認為被劫金錶本就屬於自己，理應物歸原主，被害人向當地警方尋求幫助，但警方稱，這已是民事案件，警方無權干涉。

一名熟悉加州典當業法的律師說，若典當行是在不知嫌疑人身分的情況下，無意中購買或典當的贓物，典當行可被視為第二被害人，法律允許典當行可以要求第一被害人補償當時購買贓物的錢款。

通常類似案件，法官會在起訴犯罪嫌疑人後下令將贓物返還被害人，但這起案件比較特殊，因為犯罪嫌疑人已經死亡，由於沒有起訴過程，法官也沒有機會下令歸還手錶。

近日，典當行律師稱，店主在經過反復考慮後決定將金錶物歸原主，並放棄相關費用。