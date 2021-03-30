洛縣30日符合降至橙色級 將迎來更寬鬆的防疫限制

洛縣疫情降溫，周二已符合降至加州重啟經濟藍圖的橙色等級。（NBC LA)

洛杉磯縣疫情 降溫迅速，洛縣 官員3月30日(周二)表示，洛縣疫情已經降至符合加州 重啟經濟藍圖的橙色等級。加州政府官員說這意味著，洛縣31日（周三）可望正式邁進橙級，將迎來更多商家重啟，放寬更多限制。但是洛縣官員截至30日中午尚未表示洛縣何時進入橙級。

一旦進入橙級，依照州政府指引，意味著零售商及購物中心將不再限制客容量；電影院、博物館、水族館、教堂增加至50%客容量；餐廳室內堂食也開放50%客容量；健身房從10%升至25%客容量等。

此外，酒莊室外服務可恢復25%的客容量，不提供餐點的酒吧可恢復戶外服務，保齡球等家庭娛樂中心也可恢復室內營運。主題公園則可以在客容量25%的情況下重啟，戶外運動活動和現場表演允許客容量在最多33%的情況下重啟。

洛縣過去兩周七日平均都維持在每10萬人少於3.9例，而加州政府30日公布的數據顯示，洛縣每10萬人少於3.6例，新冠確診率是1.3%，這兩個數字都比上周低。上周這兩個數字分別是每10萬人3.7例，確診率是1.8%，因此已連續兩周符合降至橙色階級的要求。

但因加州政府要求各縣因疫情改善在降至疫情較寬鬆的級別前，改善的情況必須先持續三周才能降級，而洛縣是3月12日從紫色級降為紅色級，因此按照州府要求必須要到4月2日周五才會降至橙色級。