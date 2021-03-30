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洛市30歲居民在自宅後院被刺死 凶嫌擬似遊民隨後自殺

記者楊青／綜合報導
30歲的房主被人刺死在自家後院。（Fox新聞）
30歲的房主被人刺死在自家後院。（Fox新聞）

洛杉磯市一個以購物和用餐為主的社區-比華利林（Beverly Grove）的一名30歲居民，周一下午在自家後院被人刺死後，另一名男子稍後也在附近死亡，兩人相隔只有一個街區。根據警方初步調查，後來死亡的男子為刺死案的凶嫌。鄰居表示，凶嫌為一名無家可歸的遊民。本案周二繼續調查當中。

周一下午4時30分剛過，洛杉磯市警察局就接到一個來自南聖維森特大道（South San Vicente Blvd）和第六街（Sixth St.）交口附近的馬里蘭大道 （Maryland Dr.）6600街區求助電話，一開始警察以為只是有陌生人闖入。然而警方趕赴現場調查時，發現一名30歲的男子在自家後院被刺死，時間是下午5點45分，即警方接到求救電話一個多小時之後。

發現屍體後，警方迅速對周邊地區展開調查。入夜時分，警方再次接到該地區鄰居911緊急求助電話，報告一名男子正在跳籬笆，從一個房子跳到另外一個房子，該男子尖叫著跳過好幾個鄰居的後院。洛杉磯市警察局派出霹靂小組，啓用催淚瓦斯，將嫌犯包圍在一處民房中，但凶嫌始終不肯出來投降。警方最後發現他死在房中，疑為自殺。

不止一位居民稱，他們相信凶嫌是一名無家可歸的遊民。一名鄰居表示，他周一下午聽到鄰居男子大聲呵斥「Get out of my property， get out!」沒想到後來該名鄰居就被刺死了，這事就發生在自己身邊，實在太可怕了。

法醫、偵探和兇殺案調查人員周二上午仍在現場繼續調查。

凶嫌稍後闖入另一家民宅，被警方團團包圍。凶嫌最後疑似自殺。（Fox新聞）
凶嫌稍後闖入另一家民宅，被警方團團包圍。凶嫌最後疑似自殺。（Fox新聞）
鄰居表示，凶嫌當時一路尖叫著跳上各家的房頂和籬笆。（Fox新聞）
鄰居表示，凶嫌當時一路尖叫著跳上各家的房頂和籬笆。（Fox新聞）
主人被刺死亡的民宅。（Fox新聞）
主人被刺死亡的民宅。（Fox新聞）

警察 洛杉磯

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