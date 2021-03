洛市30歲居民在自宅後院被刺死 凶嫌擬似遊民隨後自殺

30歲的房主被人刺死在自家後院。(Fox新聞)

洛杉磯 市一個以購物和用餐為主的社區-比華利林(Beverly Grove)的一名30歲居民,周一下午在自家後院被人刺死後,另一名男子稍後也在附近死亡,兩人相隔只有一個街區。根據警方初步調查,後來死亡的男子為刺死案的凶嫌。鄰居表示,凶嫌為一名無家可歸的遊民。本案周二繼續調查當中。

周一下午4時30分剛過,洛杉磯市警察 局就接到一個來自南聖維森特大道(South San Vicente Blvd)和第六街(Sixth St.)交口附近的馬里蘭大道 (Maryland Dr.)6600街區求助電話,一開始警察以為只是有陌生人闖入。然而警方趕赴現場調查時,發現一名30歲的男子在自家後院被刺死,時間是下午5點45分,即警方接到求救電話一個多小時之後。

發現屍體後,警方迅速對周邊地區展開調查。入夜時分,警方再次接到該地區鄰居911緊急求助電話,報告一名男子正在跳籬笆,從一個房子跳到另外一個房子,該男子尖叫著跳過好幾個鄰居的後院。洛杉磯市警察局派出霹靂小組,啓用催淚瓦斯,將嫌犯包圍在一處民房中,但凶嫌始終不肯出來投降。警方最後發現他死在房中,疑為自殺。

不止一位居民稱,他們相信凶嫌是一名無家可歸的遊民。一名鄰居表示,他周一下午聽到鄰居男子大聲呵斥「Get out of my property, get out!」沒想到後來該名鄰居就被刺死了,這事就發生在自己身邊,實在太可怕了。

法醫、偵探和兇殺案調查人員周二上午仍在現場繼續調查。