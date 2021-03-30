新冠疫苗相關的網路詐騙無奇不有 要警惕一些危險訊號

人們接種疫苗時，會獲得一張白色的新冠疫苗接種卡。（讀者提供）

隨著對新冠疫苗 需求的增加，洛杉磯 縣警告居民，那些與疫苗注射有關的騙局也在增加。縣衛生局部首席科學官Paul Simon博士日前警告，如果有人願意出售接受疫苗接種的預約，那會是一個騙局。如果有人願意低價或秘密出售疫苗，那也是一個騙局。

Paul Simon表示，聯邦貿易委員會（FTC）現在在調查疫苗相關的網絡騙局。全國各地的人們都收到詐欺電子郵件和短信，要求他們完成有關輝瑞、莫德納（Moderna）或AstraZeneca疫苗的網絡限時調查，且會獲得獎勵但要支付運費，但實際上沒有任何合法的疫苗調查，會要求民眾提供信用卡 或銀行帳號。

他說，每個人都可免費接種疫苗，且不久之後，即4月15日起加州16歲以上的所有人都可接種，不需要出於旅行或其他原因而購買疫苗接種卡。人們接種疫苗時，會獲得一張白色的新冠疫苗接種卡，卡片上會顯示個人信息，接種疫苗的日期，接種的疫苗類型（包括批號）。如果有人主動出售疫苗接種卡，那就一定是騙局。

洛杉磯縣官員也提醒說，要警惕以下這些危險信號，預防可能的欺詐。包括要求立即提供個人或財務信息。如社會保險，銀行帳戶或信用卡號，Medi-Cal或Medicare詳細信息。民眾切勿共享這些信息。

如收到購買疫苗邀請，且表示會將疫苗郵寄給您，實際上沒有可購買疫苗的秘密來源。這種騙局郵寄來的也都不是真正的疫苗。

民眾如看到使用維生素或其他膳食補充劑的假疫苗或奇蹟療法的廣告，千萬不要當真。現在很多騙子宣傳這些內容，即使這些產品尚未證明有效。 FDA已向許多公司發出警告信，警告他們銷售聲稱可預防，治療或治愈新冠的產品。