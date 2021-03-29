洛杉磯殺人犯被錯誤釋放 20天後交通攔檢回籠

謀殺案被告Steven Manzo重新回籠。（長堤市警局檔案照）

現年24歲的洛縣 夏威夷花園（Hawaiian Gardens）男子Steven Manzo 29日在橙縣Cypress一處路口交通攔檢被逮捕。他早先於3月9日被洛縣警局釋放，但洛縣警局不承認錯誤釋放殺人犯。

據洛縣警局聲明，3月9日警局收到法院「釋放命令」，表示該案被撤銷，因此才釋放了犯人。聲明中還表示，如有疑問，可聯絡長堤 市警局和檢察官辦公室。

文件顯示，Manzo的案子在8日時被駁回，檢察官辦公室對其提出新的訴訟，與前一次對其的五項指控一模一樣。發出新訴訟的時間，則在一次本應於Manzo的過堂之後一天。

在意識到他被錯誤釋放後，檢察官於9日通知司法部 門。3月23日Manzo被重新安排過堂時間。

Manzo一年前被拘捕和起訴。他涉嫌在2018年7月26日殺害24歲的Salvador Corrales。事發當晚，警方趕到Cherry Avenue 6700號街區，發現有槍擊的痕跡和證據，但未找到受害人。Salvador Corrales的屍體之後在Bell Gardens的Florence大街一車內被發現。警方找到了他被Manzo殺害的證據。