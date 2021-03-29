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南加這所高中將參加全國學術十項全能競賽 曾七次奪冠

洛杉磯訊
Granada Hills Charter高中將在下週爭奪全國學術十項全能錦標賽（Academic Decathlon）。（學校臉書）
Granada Hills Charter高中將在下週爭奪全國學術十項全能錦標賽（Academic Decathlon）。（學校臉書）

加州全州比賽中嶄露頭角之後，Granada Hills Charter高中將在下週爭奪全國學術十項全能競賽（Academic Decathlon）。Granada Hills在6萬點的總分得分5萬4021.1，贏得加州十項全能冠軍。排名第二的是其長期競爭對手El Camino Real Charter高中，後者得分5萬3665.5。

贏得洛杉磯縣學術十項全能大賽的阿罕布拉學區馬凱博高中（Mark Keppel High School）排名第三，洛杉磯聯合學區學術十項全能的獲獎者格蘭高中（Grant High School）排名第四。Granada Hills過去曾 七次獲得全國冠軍，最近一次是在2019年。

Granada Hills Charter高中執行董事Brian Bauer在一份聲明中說，感謝學生教練和父母所有支持，學生們期待著代表學校參加這場競爭激烈的全國性競賽。

該小組由Dwaipayan Chanda，Eunice Choi，Joshua Choi，Chloe Hyun，Justin Kim，Hirusha Liyanage，Jasdeep Sidhu和Zorex Villadelgado Jr.，及候補Rachel Heo，Aroa Kim和Anthony Mercado組成。教練是Alina Lee，Linda Kang和Amy Contreras。今年比賽的主題是「冷戰」（The Cold War）。

加州 洛杉磯 學區

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