南加這所高中將參加全國學術十項全能競賽 曾七次奪冠

Granada Hills Charter高中將在下週爭奪全國學術十項全能錦標賽（Academic Decathlon）。（學校臉書）

在加州 全州比賽中嶄露頭角之後，Granada Hills Charter高中將在下週爭奪全國學術十項全能競賽（Academic Decathlon）。Granada Hills在6萬點的總分得分5萬4021.1，贏得加州十項全能冠軍。排名第二的是其長期競爭對手El Camino Real Charter高中，後者得分5萬3665.5。

贏得洛杉磯 縣學術十項全能大賽的阿罕布拉學區 馬凱博高中（Mark Keppel High School）排名第三，洛杉磯聯合學區學術十項全能的獲獎者格蘭高中（Grant High School）排名第四。Granada Hills過去曾 七次獲得全國冠軍，最近一次是在2019年。

Granada Hills Charter高中執行董事Brian Bauer在一份聲明中說，感謝學生教練和父母所有支持，學生們期待著代表學校參加這場競爭激烈的全國性競賽。

該小組由Dwaipayan Chanda，Eunice Choi，Joshua Choi，Chloe Hyun，Justin Kim，Hirusha Liyanage，Jasdeep Sidhu和Zorex Villadelgado Jr.，及候補Rachel Heo，Aroa Kim和Anthony Mercado組成。教練是Alina Lee，Linda Kang和Amy Contreras。今年比賽的主題是「冷戰」（The Cold War）。