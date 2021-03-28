南加連環男童殺手 死囚牢房腦癌先奪命

曾在1997年殺害10歲河濱縣男孩的連環殺手Joseph Edward Duncan 28日死於死囚牢房，被害者的父親表示，真正的正義得到伸張。（Getty）

【河濱縣訊】在1997年殺害十歲南加州 河濱縣男孩的連環殺手Joseph Edward Duncan 28日死於死囚牢房，被害者的父親表示，真正的正義得到伸張。

Joseph Edward Duncan在愛達荷州 殺害了九歲的Dylan Groene和三名成年人，他於2008年被判處死刑。警方表示，這名定罪的連環殺手，28日在印第安納州的一家醫院死亡，他生前還曾殺害兩個小男孩。

加州河濱縣檢察官辦公室的一份聲明說，Joseph Edward Duncan在監獄醫療中心死亡。現年58歲的Duncan之前已被診斷出患有晚期腦癌。

2008年他一經定罪，Duncan就被引渡到南加 州，因他在1997年於河濱縣十歲的Anthony Martinez之死而被審判。他認罪並被判處無期徒刑。

Anthony Martinez的父親Ernesto Martinez，在檢察官提供的一份聲明中說，雖然他很想見證他的死刑，但知道他現在正站在上帝面前，要對他的所作所為，對他兒子的所作所為以及他對其他人犯下的可怕罪行負責，這才是真正的正義。

Anthony Martinez在1997年4月4日，與兄弟和朋友在鄰居家院子裡玩耍時失踪，當時他在Beaumont被Duncan綁架，他最初試圖抓住Anthony的兄弟，但後者逃脫。 檢察官說，當他試圖幫助Anthony的兄弟時，他抓住了Anthony ，用刀抵住他的頭部，強迫他上了車。4月19日，一個公園護林員在Indio Hills 地區Dillon路以北的Berdoo峽谷岩石中發現Anthony遺體。