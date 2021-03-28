華裔網約司機陰錯陽差接到惡客被刺重傷 生計受重創

阿偉被刺住院時。（阿偉提供）

南加州西柯汶納市（West Covina）香港移民阿偉，兩年前在從事網約車Lyft 的司機工作時，被兩名西裔乘客用利器刺傷肚子和手臂，死裡逃生。那時的他，還未意識到這場事件將對他的家庭造成的巨大磨難和改變。

事情發生在2019年3月31日，那時從事Lyft司機已四年的阿偉，與往常一樣在夜晚接送客人。夜裏他接到一則在奇諾市（Chino）的載客請求，趕到後，兩名手握酒瓶的西裔男子上了車。他雖問了對方身分，但對方說西語，他沒聽清楚。

在隨後的行駛過程中，阿偉發現兩名西裔乘客指的路，與Lyft APP原先設定的路線完全相反。隨後，他手機彈出一條簡訊，是剛才叫車的人詢問他為何越走越遠，阿偉這才意識到接錯了客人，只好將車停在路邊，請兩人下車。沒想到後來與這兩名醉漢發生爭執，演變成打鬥。突然阿偉發現左手大量流血，腹部已經被剖開，腸子和一些內臟清晰可見。所幸路過的私人保全出手相助，幫他報了警並送醫，才讓他脫離險境。

幸運的是，阿偉通過救治脫離了險境逐漸康復。經過這場劫難，他並沒有喪失鬥志，因為他曾是全家人主要的經濟支柱。但雙手的恢復比他想像得要慢。他說，當時的他變成了家庭沈重的負擔，妻子要照顧六歲的兒子，而父親也在這兩年間離世。他在洛杉磯 沒有什麼親戚和朋友，因此妻子的擔子很重。

後來，阿偉雖然康復，但是手部功能只恢復一半，提不了重物，也不能自由並攏手指。他康復後找到一份在倉庫較為輕鬆的工作，但因擔憂老闆不僱他，並沒有告訴老闆他的手的問題。因手部使用起來不那麼方便，他常被嫌棄工作慢。再後來，他找到了一份開貨運拖車的工作，然而因為手部問題，他開拖車時發生意外，左手再次受傷。他說，這次受傷左手骨頭都變形了，再也不能開拖車了。

阿偉曾請律師向Lyft公司索賠，但Lyft公司表示並沒有責任，拒絕賠償。而阿偉說他也沒有人身保險 ，汽車保險也不包括這類傷害賠償，因此在無法開拖車後，他除了領取每月1000多元，時長12個月的政府補貼之外，再無其他經濟收入，讓他深深感受到了經濟的困窘和生活的殘酷。

阿偉說，過去曾有司機團體想要幫助他，被他婉言謝絕。因他認為受的傷還可以康復，可以重新生活，當時「想靠自己度過這個難關。」另有六位親友共捐贈2000多元給他，這是他這兩年來唯一收到過的來自外界的捐助。他近日坦言，現在確實「走上了絕路，很現實的一個問題是，沒錢根本生活不了。」他並因交不起房租，已經搬離洛杉磯，到外州的親戚家借住。

阿偉說，現在他的手不能再恢復到以前，以前他賴以生存的工作也無法勝任。他感到很悲觀，對自己的能力產生懷疑，為了度過難關，希望可以得到外界的幫助。阿偉的Go Fund Me捐贈網址為：https://au.gofundme.com/f/the-lyft-driver-who-was-attacked-needs-your-help，他的電話是：412-527-8601。