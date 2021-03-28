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聯邦和州政府在南加合作的疫苗接種站將關 許多人不解

洛杉磯訊
洛杉磯加州州立大學接種站。（本報檔案照）
洛杉磯加州州立大學接種站。（本報檔案照）

有關方面近日宣佈，將在4月11日關閉洛杉磯加州州立大學（Cal State LA）巨型疫苗接種站。這項宣布令許多人不解，因為4月15日開始，加州將進行大規模疫苗接種，16歲以上的人士都可以打疫苗。

洛杉磯加州州立大學接種站是加州政府與「聯邦急難管理局」（Federal Emergency Management Agency）合力推出的，不占用加州或洛縣疫苗分配到的數額。在2月開始提供接種疫苗服務，主要面向受疫情打擊嚴重的低收入家庭，本是一個為期八周的「先行」項目，但當時有關政府官員表示希望可以運行至8月。

加州政府與「聯邦急難管理局」在加州共有兩處合作推出的疫苗接種站，另一處位於北加州屋崙體育館（Oakland Coliseum），在五周內共施打近50萬劑疫苗。

對這項發展，洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）26日表示，在努力通過其他辦法繼續讓洛杉磯加州州立大學疫苗站開放，包括由洛杉磯縣公共衛生局接手管理，或是將其「拆分成」幾個小的社區注射站。

洛杉磯縣科學主管Paul Simon表示，「我們知道這是一個很重要的接種站，不能在這個時候縮減接種站。」他表示兩周後將有更多信息。

加州 疫苗 洛杉磯

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