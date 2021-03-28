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全國首要通緝犯之一在洛杉磯 當局懸賞5萬元找到他

記者李雪／綜合報導
逃犯Lester Eubanks的樣貌。（美國法警圖片）
逃犯Lester Eubanks的樣貌。（美國法警圖片）

據當局消息，全國首要通緝的逃犯之一，一名1973年從俄亥俄州監獄逃出的犯人，目前正在洛杉磯地區被追尋。

逃犯Lester Eubanks於1966年因謀殺14歲的Mary Ellen Deener被定罪，並被判處死刑，1972年其刑期減為無期徒刑。1973年12月，他被允許陪同其他囚犯參加聖誕節購物之旅，藉機潛逃。Eubanks在美國法警（Marshals Service）的15名最高通緝名單中名列前茅。

當局在審查了最近獲得的照片後，認為Eubanks在洛杉磯縣工作，並與他人開展社交活動，包括曾在嘉甸那（Gardena）的一家水床工廠。法警部門已經開始在該地集中調查。

美國法警David Siler告訴ABC7電視台，Eubanks可能曾在不同時期住在嘉甸那、南洛杉磯、長堤和北好萊塢。他在1980年代末或90年代初，曾在Lynwood的St. Francis醫院做過清潔工。當局認為他可能從未離開大洛杉磯地區。

70多歲的Eubanks被描述為5呎11吋的男性，有黑髮和棕色眼睛。他失踪時體重約為175磅。其他獨特的身體特徵包括左眼下方有一顆痣。他可能正在使用別名Victor Young。

民眾若有可以直接引導Eubanks成功被捕的線索，可獲得5萬元獎勵。有線索的民眾可致電1-877-926-8332，或北俄亥俄暴力逃犯特遣隊電話：1-866-492-6833，也可以登陸www.usmarshals.gov/tips/index.html，通過USMS的線索徵集應用程序提交提示。

洛杉磯 美國 通緝

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