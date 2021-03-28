旅遊業回溫？ 夏威夷、台灣......華人都想去

旅遊業恢復，你最想去哪裡？（美聯社）

大地回暖，春暖花開，隨著疫情 逐漸降溫，部分民眾已經接種完畢新冠疫苗，經過一年的居家避疫生活，民眾出門走走的慾望越來越強烈。根據旅行業者，諮詢旅遊計畫的民眾最近很多，電話都被「打爆」。被詢問最多的地方，包括家鄉台灣 ，中國大陸，美國 夏威夷等地。

新聯華假期負責人Ronnie曾說，近來幾乎每天都有人打電話、發信息詢問何時可以開始旅遊。有民眾甚至表示「不管去哪裡，只要可以出去玩」就行。詢問較多的有瑞士火車，因為民眾認為瑞士很乾淨。還有就是台灣，因有民眾回家心切，並且台灣疫情控制較好；有民眾並想到台灣後，再回中國大陸的家鄉。

翠名假期負責人Dennis Han則說，美國境內旅遊問得較多的有夏威夷，美東有紐約、波士頓。有民眾希望能在5月成行。

但是目前多數旅行社還未推出常規團出遊路線，主要是疫情還未真正過去，很多地方和國家都未恢復開放。但是Dennis Han表示，翠名假期目前已經準備好年中至年底的行程，就等這些國家開放就可以立即成團。當然可能有部分民眾會較為謹慎，等第一波人出行後是安全的，再出門旅遊。他估計，2021年下半年會迎來出遊熱潮。

即使民眾目前出門心切，但Ronnie曾建議民眾再耐心等待一段時間再出行。她說，雖然目前有旅行社早早推出幾個月後的旅行線路預售，但她認為未來幾個月形勢依舊不明朗，如果臨時取消行程會更加挫敗民眾的心。尤其是如今機票昂貴，變動大，常常被取消或改簽。

Ronnie曾說，目前又出現變種病毒。雖然疫情好轉，疫苗也開始施打，但是只要坐飛機出國還是有風險。而美國是疫情嚴重地區，其他國家對來自美國的旅客管制很嚴。她對旅遊業何時恢復表示，目前還說不准，至少要等4月以後再看情況發展怎樣。

雖然旅行社常規大團還未開始，仍有旅遊心切的民眾選擇包團、包導遊出行。根據洛杉磯文景假期的工作人員，目前旅行社推出小團出遊，通常是一家人包下一個團出行，這樣遊客比較放心。當然價格也會更貴，是普通大團的十倍多。舉例來說，去舊金山三天的大團，每人價格為100多元，但是私人小團，每人價格就要1000多元。即便如此，還是有華人選擇出高價包團出遊，可見旅遊之心切。