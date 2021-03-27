洛杉磯市中心千人集會 大聲反擊歧視亞裔仇恨犯罪

亞裔母親及子女譴責歧視亞裔的仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）

全美反對歧視亞裔 仇恨犯罪的活動方興未艾。27日多個族裔的社團組織、民選官員、居民從洛杉磯縣的不同城市和地區匯集來到洛杉磯市政府前發聲，近千民眾高喊口號，強烈譴責並反擊歧視亞裔的犯罪行為。

聖瑪利諾（San Marino）華裔市議員黃文谷（Steven Huang）在現場表示，如果自己的權益受侵害不出來發聲，還有誰會幫你？他認為，黑人遭遇不公平待遇時非常團結站出來發聲，但是黃種人遭遇種族歧視 時，沒有表現出足夠的反擊力量。他認為當天到場發聲的民眾還不夠多。反對歧視亞裔，「必須靠自己，靠不了別人」。

黃文谷表示，種族歧視的狀況不僅僅發生在美國 ，在全世界各地或多或少都有種族歧視的現象。他從台灣移民美國後才知道什麼是種族歧視。此後，他很討厭被別人歧視，但也不會歧視別人。人與人要互相尊重，遇到歧視要勇敢站出來發聲才能引起重視。雖然每個族裔的膚色不同，可是體內流的血都是一樣的顏色，不能因為膚色而區別對待。

聖瑪利諾華裔居民柯女士（Sylvia Koh）表示，她和另外兩位居民一起在社區群組上召集大約50至60人來到活動現場。她提到，亞裔一直以來都很沉默，遭受到不公平對待也不埋怨。但新冠疫情爆發至今，發生了種種迫害亞裔的惡性事件，因此，亞裔不應該再沉默下去了。

尤其她對新生代感到驕傲，他們依靠社群媒體可以很快曝光種族歧視及仇恨犯罪，讓全世界都知道，必須尊重亞裔。她意識到，在美國只有聲音大，才不會被欺負。因此亞裔要大聲說出自己的遭遇，得到正義支持，團結一致抵制種族歧視。她說，來到美國20多年，這片土地就是她的家園，而不是被人罵「滾回你家」。她要以身作則，為下一代做個好榜樣，保護自己的權益、為自己發聲。

美國華裔平等權益協會主席江志高表示，一直都非常關注反亞裔仇恨犯罪，接連兩個周末都在號召居民勇敢站出來發聲。亞裔應該不分黨派，為了自己的合法權益發出聲音，否則會被認為亞裔好欺負。他反對以任何藉口、任何理由仇恨亞裔的犯罪行為，尤其是針對亞裔女性和年長者。他指出，美國人人平等，不能因為種族和性別歧視他人。如果忍氣吞聲，這樣的惡行只會愈演愈烈，每個人都可能成為受害者，大家必須為正義而戰。。

浙江經貿文化聯合會會長馬壯（Peter Ma）表示，他堅決反對仇視亞裔，為了亞裔居民和其下一代在美國的生存，當天該聯合會很多會員和他們的子女都來到現場發聲。

另外，國會議員華裔趙美心（Judy Chu）、州參議員韓裔Dave Min、爾灣副市長韓裔金太美（Tammy Kim）、洛杉磯市議員Mitch O'Farrell等多位民選官員均參加集會支持亞裔群體，強烈反對攻擊亞裔的仇恨犯罪。