我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

圖輯／8歲童：這裡是我家 芝城反歧視集會 有人開車3小時趕來

洛杉磯市中心千人集會 大聲反擊歧視亞裔仇恨犯罪

記者王全秀子／洛杉磯報導
亞裔母親及子女譴責歧視亞裔的仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）
亞裔母親及子女譴責歧視亞裔的仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）

全美反對歧視亞裔仇恨犯罪的活動方興未艾。27日多個族裔的社團組織、民選官員、居民從洛杉磯縣的不同城市和地區匯集來到洛杉磯市政府前發聲，近千民眾高喊口號，強烈譴責並反擊歧視亞裔的犯罪行為。

聖瑪利諾（San Marino）華裔市議員黃文谷（Steven Huang）在現場表示，如果自己的權益受侵害不出來發聲，還有誰會幫你？他認為，黑人遭遇不公平待遇時非常團結站出來發聲，但是黃種人遭遇種族歧視時，沒有表現出足夠的反擊力量。他認為當天到場發聲的民眾還不夠多。反對歧視亞裔，「必須靠自己，靠不了別人」。

黃文谷表示，種族歧視的狀況不僅僅發生在美國，在全世界各地或多或少都有種族歧視的現象。他從台灣移民美國後才知道什麼是種族歧視。此後，他很討厭被別人歧視，但也不會歧視別人。人與人要互相尊重，遇到歧視要勇敢站出來發聲才能引起重視。雖然每個族裔的膚色不同，可是體內流的血都是一樣的顏色，不能因為膚色而區別對待。

聖瑪利諾華裔居民柯女士（Sylvia Koh）表示，她和另外兩位居民一起在社區群組上召集大約50至60人來到活動現場。她提到，亞裔一直以來都很沉默，遭受到不公平對待也不埋怨。但新冠疫情爆發至今，發生了種種迫害亞裔的惡性事件，因此，亞裔不應該再沉默下去了。

尤其她對新生代感到驕傲，他們依靠社群媒體可以很快曝光種族歧視及仇恨犯罪，讓全世界都知道，必須尊重亞裔。她意識到，在美國只有聲音大，才不會被欺負。因此亞裔要大聲說出自己的遭遇，得到正義支持，團結一致抵制種族歧視。她說，來到美國20多年，這片土地就是她的家園，而不是被人罵「滾回你家」。她要以身作則，為下一代做個好榜樣，保護自己的權益、為自己發聲。

美國華裔平等權益協會主席江志高表示，一直都非常關注反亞裔仇恨犯罪，接連兩個周末都在號召居民勇敢站出來發聲。亞裔應該不分黨派，為了自己的合法權益發出聲音，否則會被認為亞裔好欺負。他反對以任何藉口、任何理由仇恨亞裔的犯罪行為，尤其是針對亞裔女性和年長者。他指出，美國人人平等，不能因為種族和性別歧視他人。如果忍氣吞聲，這樣的惡行只會愈演愈烈，每個人都可能成為受害者，大家必須為正義而戰。。

浙江經貿文化聯合會會長馬壯（Peter Ma）表示，他堅決反對仇視亞裔，為了亞裔居民和其下一代在美國的生存，當天該聯合會很多會員和他們的子女都來到現場發聲。

另外，國會議員華裔趙美心（Judy Chu）、州參議員韓裔Dave Min、爾灣副市長韓裔金太美（Tammy Kim）、洛杉磯市議員Mitch O'Farrell等多位民選官員均參加集會支持亞裔群體，強烈反對攻擊亞裔的仇恨犯罪。

全美反對歧視亞裔仇恨犯罪的活動還在持續，27日民眾來到洛杉磯市府門口發聲。（記者...
全美反對歧視亞裔仇恨犯罪的活動還在持續，27日民眾來到洛杉磯市府門口發聲。（記者王全秀子／攝影）
聖瑪利諾華裔居民來到現場發聲。（記者王全秀子／攝影）
聖瑪利諾華裔居民來到現場發聲。（記者王全秀子／攝影）
浙江經貿文化聯合會成員參加集會發聲。（記者王全秀子／攝影）
浙江經貿文化聯合會成員參加集會發聲。（記者王全秀子／攝影）

種族歧視 亞裔 美國

上一則

爾灣傷害老人案 兇嫌未依「仇恨犯罪」起訴

延伸閱讀

MLB／「歧視、疫情…我怕在美國住」田中將大爆返日原因

MLB／「歧視、疫情…我怕在美國住」田中將大爆返日原因
圖輯／8歲童：這裡是我家 芝城反歧視集會 有人開車3小時趕來

圖輯／8歲童：這裡是我家 芝城反歧視集會 有人開車3小時趕來

美國國籍在中國工作 收入如何繳稅？

美國國籍在中國工作 收入如何繳稅？
屋崙華埠大集會 5商會與市長：仇恨亞裔無立足之地

屋崙華埠大集會 5商會與市長：仇恨亞裔無立足之地
「同一個國家同一個民族」 非裔亞裔結盟反歧視

「同一個國家同一個民族」 非裔亞裔結盟反歧視
金山「反歧視亞裔」遊行 各族裔聲援

金山「反歧視亞裔」遊行 各族裔聲援

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點