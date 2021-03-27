爾灣傷害老人案 兇嫌未依「仇恨犯罪」起訴

爾灣警局警探張育瑋（圖右下）及警佐蘇玲雍解說如何冷靜處理仇恨案件並保護自己。（網路截圖）

【橙縣 訊】面對仇恨亞裔 案件層出不窮，橙縣華人商會、南海岸中華文化中心及爾灣 中文學校，27日下午率先主辦如何面對仇恨事件及仇恨犯罪講座。警方澄清上週發生在爾灣亞裔老人因遛狗而受攻擊的案件，作案人已被橙縣檢察官以致命武器攻擊及虐待老人的罪名起訴，但是該案並未構成仇恨犯罪。

講座由橙縣華人商會副會長胡安瀅主持，爾灣警局警探張育瑋(Victor Chang)及警佐蘇玲雍(Jordan Liu)在線上講座中，向600多名華人講解仇恨言論、仇恨事件及仇恨犯罪三者之間的差異，以及面對仇恨時，當事人及旁觀者如何應對。

張育瑋警官提出幾件針對亞裔的仇恨案例，其中之一是南加州多家美甲店業主收到詆毀亞裔的信件，但是並未有實際行動，屬於受美國憲法保護的言論自由，但是當事人應向警方備案，以防由言論攻擊提升到行動層次。

另外一件是發生在外州，亞裔家庭車庫被漆上「Covid-19中國去死」的文字，由於是破壞私人產業，而且文字中有種族歧視及威脅，就構成是仇恨犯罪。

3月19日晚間發生在爾灣市公園的案件，亞裔長者在公園遛狗時，碰到沒有給狗帶狗鍊的年輕人，兩隻狗發生衝突過程中，年輕人攻擊亞裔長者，並非起因於種族歧視，沒有構成仇恨犯罪。

蘇玲雍警佐強調，面對仇恨時，最重要的是保持冷靜，以維護自身安全為優先，避免眼神接觸，向旁觀者尋求支援，並立即通知警察。而目睹仇恨時，可靠近受害者，表達支持之意，陪伴受害者離開現象，並協助報警。