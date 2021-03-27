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長榮航空加入試行數位驗證平台 加速確認旅客健康資訊

洛杉磯訊
長榮自疫情以來，積極加強機上清潔、提供機上個人防疫包、調整服務流程及內容等，防疫謹慎態度，榮獲「全球前20防疫最謹慎航空公司」。（長榮航空）
長榮自疫情以來，積極加強機上清潔、提供機上個人防疫包、調整服務流程及內容等，防疫謹慎態度，榮獲「全球前20防疫最謹慎航空公司」。（長榮航空）

長榮航空今年初榮獲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前二十防疫最嚴謹的航空公司」，並獲得「COVID-19防疫七星級認證」，目前著手積極參與各健康數位驗證平台開發。即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR (Polymerase Chain Reaction) 核酸檢測數位驗證平台之試行作業。

長榮航空表示，為與國際防疫驗證相關平台串聯，自疫情以來，積極關注國際航空運輸協會(IATA) 在數位健康平台標準化的格式制定與作業趨勢，並掌握各國相關平台的開發及認證進度，規劃導入安全且具信任度的PCR核酸檢測報告、疫苗注射數位驗證平台。

新加坡自今年3月10日起，全境醫療院所開立的PCR核酸檢測報告皆有二維碼QR code，地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台設備，掃描QR code判讀醫療報告的真偽，確認旅客符合入境國的相關政策要求。依長榮航空測試結果，Affinidi數位驗證平台將可有效增進地勤人員作業效率，平均每位旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，並可避免人工判讀錯誤的機率。

在全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要的角色。長榮航空將持續與各國際航空組織、數位健康驗證平台密切合作，共同做好防疫工作。

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