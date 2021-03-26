阿市反仇恨亞裔遊行 趙美心領軍 300人上街

阿罕布拉高中學生Casey（左）是白人，參加遊行替亞裔發聲。（記者謝雨珊／攝影）

阿罕布拉 教師協會26日組織反仇恨亞裔遊行 ，近300人走上華人聚集區的聖蓋博市及阿罕布拉市街頭，激動喊著「停止仇恨亞裔」等口號。現場多個少數族裔參加，大家呼籲社會停止歧視、仇恨及暴力。國會眾議員趙美心等多位華裔民選官員參加遊行，受到主流媒體的關注。

影音來源：記者謝雨珊

梁女士攜先生專程從西柯汶納市（West Covina）抵現場參與遊行。移民美國超過20年的梁女士表示，近幾個月看到多起針對亞裔長輩的攻擊事件，實在令人非常氣憤。華人多年來遇到事情忍氣吞聲，現在卻遭到不公平對待，「我看不下去，現在應該要站出來發聲，不該讓這種風氣延續」。

阿罕布拉高中學生Casey是白人，身邊有很多亞裔同學及朋友，她為朋友及仇恨風氣感到忿忿不平。「總是有人要站出來說話」，Casey認為歧視行為是錯誤的，不管對哪個種族裔都不行。因此她特地撥空參加遊行，希望大家停止任何仇恨行為。

在巴沙迪那社區學院念書的Maya，媽媽是華人、爸爸是西裔。因此她經常參與各大反歧視的遊行，希望以自身為例站出來為少數族裔說話。Maya自認是混合族裔並引以為傲，每當看到有色種族對立時，不知道該以何種心情面對。看到近期這麼多起攻擊亞裔的案件，讓她有感而發，一定要站出來替亞裔發聲。

「全國停止仇視亞裔行動日」（National Stop Asian Hate Day of Action & Healing) 由國會華裔眾議員趙美心、劉雲平、孟昭文等人聯合發起，公開呼籲亞裔族群以具體行動，反制歧視與暴力行為的滋長。趙美心親自參加26日的遊行活動，呼籲大家對仇恨亞裔說「不」，並在現場跟大眾一起喊口號，展現十足親和力。

聖蓋博市長廖欽和、副市長丁言愉，隨著遊行隊伍從聖蓋博市府，一路沿著Las Tunas Drive走到阿罕布拉市府。丁言愉過去為參選市議員挨家挨戶拜票時，曾遭針對亞裔的歧視。市民直言「因為你是亞裔，所以不會投票給你」。他認為，有些人對亞裔有偏見不是一日兩日之事，但新冠疫情加劇了這種聲浪，使得現在越來越多人無辜受罪。「亞裔不該再做啞巴，應該團結一致站出來」。此外，羅斯密市、阿罕布拉市、蒙特利公園市等多位民選官員也到場支持。