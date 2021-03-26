洛杉磯縣新冠肺炎住院患者首次降到700以下

洛杉磯縣新冠肺炎住院患者首次降到700人以下。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局26日公佈新增859名新冠肺炎患者，39人死亡，目前有692位患者住院，其中26％在重症監護病房。自去年10月以來，每日住院病患人數首次下降到700以下。洛縣 下周將接受33萬8000劑疫苗 ，直接發送給當地的疫苗接種單如藥房和保健中心等。當接種資格擴大到50歲以上時，這部分人員將增加80萬至100萬人。

隨著下周所有50歲及以上居民的疫苗接種範圍擴大，洛縣衛生官員26日警告，擴大接種資格後，剛開始可能較難預約到疫苗，但以後情況會有所改善。

洛縣公衛局首席科學官Paul Simon表示，4月1日以後對洛縣疫苗供應及接種的確很有挑戰，即使疫苗供應增加，也不可能在第一周接待100萬人。但希望在接下來的幾周內，接種機會將隨著疫苗供應增加而逐漸增多。因此他呼籲民眾保持耐心，如果不能立即預約，請等待一周左右。目前尚不清楚何時有接種資格的人們可以上網查詢：myturn.ca.gov。或查詢當地疫苗提供商的網站例如藥店。

另外，洛縣在本周將疫苗接種資格擴大到更多行業員工，包括園丁、保姆、私人托兒工人和管家，只要他們每周至少工作20小時即可。

截至本周，各醫療機構在洛縣共施打379萬4829劑疫苗，其中大約有超過250萬是第一劑。Simon表示，洛縣將繼續幫助受疫情 嚴重影響的低收入社區，下周收到的所有劑量的65％將被送往這些社區。Simon重申，洛縣正在與提供者合作，擴大現有疫苗站點的基礎設施，希望將全縣的疫苗施打劑量提高到每周100萬劑，目前有能力每周管理約60萬劑。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，接種疫苗的人越多，就能控制疫情導致的死亡，以及越接近結束這場疫情。病毒不分邊界，仍然關注越來越多的州關於新冠病例增加和住院的報導。如果能夠堅持下去，並防止另一波感染，大家將能很快意識到，社區大規模接種疫苗在預防新冠住院和死亡方面的巨大好處。