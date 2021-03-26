我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新疆棉風波 美：北京扼殺言論自由、阻礙商業道德

拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

洛杉磯縣新冠肺炎住院患者首次降到700以下

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛杉磯縣新冠肺炎住院患者首次降到700人以下。（取自洛縣縣府臉書）
洛杉磯縣新冠肺炎住院患者首次降到700人以下。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局26日公佈新增859名新冠肺炎患者，39人死亡，目前有692位患者住院，其中26％在重症監護病房。自去年10月以來，每日住院病患人數首次下降到700以下。洛縣下周將接受33萬8000劑疫苗，直接發送給當地的疫苗接種單如藥房和保健中心等。當接種資格擴大到50歲以上時，這部分人員將增加80萬至100萬人。

隨著下周所有50歲及以上居民的疫苗接種範圍擴大，洛縣衛生官員26日警告，擴大接種資格後，剛開始可能較難預約到疫苗，但以後情況會有所改善。

洛縣公衛局首席科學官Paul Simon表示，4月1日以後對洛縣疫苗供應及接種的確很有挑戰，即使疫苗供應增加，也不可能在第一周接待100萬人。但希望在接下來的幾周內，接種機會將隨著疫苗供應增加而逐漸增多。因此他呼籲民眾保持耐心，如果不能立即預約，請等待一周左右。目前尚不清楚何時有接種資格的人們可以上網查詢：myturn.ca.gov。或查詢當地疫苗提供商的網站例如藥店。

另外，洛縣在本周將疫苗接種資格擴大到更多行業員工，包括園丁、保姆、私人托兒工人和管家，只要他們每周至少工作20小時即可。

截至本周，各醫療機構在洛縣共施打379萬4829劑疫苗，其中大約有超過250萬是第一劑。Simon表示，洛縣將繼續幫助受疫情嚴重影響的低收入社區，下周收到的所有劑量的65％將被送往這些社區。Simon重申，洛縣正在與提供者合作，擴大現有疫苗站點的基礎設施，希望將全縣的疫苗施打劑量提高到每周100萬劑，目前有能力每周管理約60萬劑。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，接種疫苗的人越多，就能控制疫情導致的死亡，以及越接近結束這場疫情。病毒不分邊界，仍然關注越來越多的州關於新冠病例增加和住院的報導。如果能夠堅持下去，並防止另一波感染，大家將能很快意識到，社區大規模接種疫苗在預防新冠住院和死亡方面的巨大好處。

疫苗 洛縣 疫情

上一則

「同一個國家同一個民族」 洛杉磯非裔、亞裔社區合作反歧視

下一則

世界晚報／失蹤年餘親夫涉重嫌 華女紀夢奇遺骸尋獲

延伸閱讀

紐約皇后區貝賽設長期接種站26日開放 接受現場預約

紐約皇后區貝賽設長期接種站26日開放 接受現場預約
協助亞裔低收入老人接種 各地大動員

協助亞裔低收入老人接種 各地大動員
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約
加州4月1日起50歲以上可打疫苗 滿16歲4月15日能接種

加州4月1日起50歲以上可打疫苗 滿16歲4月15日能接種
全美第1所 新州羅格斯大學 要學生打完疫苗才准上課

全美第1所 新州羅格斯大學 要學生打完疫苗才准上課

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
Real Water宣布回收旗下產品。（Real Water網站）

5童染肝炎1童換肝 Real Water鹼性水下架 Costco曾賣

2021-03-20 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理