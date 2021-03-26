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「同一個國家同一個民族」 洛杉磯非裔、亞裔社區合作反歧視

記者王全秀子／康普頓報導
黑人社區領袖與亞裔社區合作反對種族歧視。（記者王全秀子／攝影）
黑人社區領袖與亞裔社區合作反對種族歧視。（記者王全秀子／攝影）

近日美國多地發生歧視亞裔仇恨犯罪案件，受到了各少數族裔領袖及民眾的強烈譴責。洛杉磯黑人社區領袖與亞裔社區合作，26日在康普頓市（Compton）召開記者會，反對種族歧視及仇恨犯罪，喊出了「同一個國家同一個民族」的口號。

活動組織者、中華總商會主席莊佩源表示，亞裔向來低調，默不作聲，即使涉及自身權益，還是能忍則忍。但是，非洲裔社區則積極發聲保障自己的權益，在遭遇到不公平時，大聲喊出了口號「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），勇敢站出來發聲值得亞裔學習。但他也強調，發聲是和平的，不是發動暴亂打砸搶。

除了社區領袖帶頭外，莊佩源認為國家領導人的偏向也非常重要。新冠病毒被前總統稱為「中國病毒」或是「武漢病毒」，這是非常錯誤之舉。國家領導人的言論不應該帶有種族色彩，美國是一個融合多族裔的國家，國家領導人應該帶領民眾互相尊重，和平共處，了解不同族裔的文化背景。

此外，他也藉由此次活動向亞裔展示，康普頓並非是民眾以為的非裔幫派分子活躍的城市。莊佩源認為，透過和黑人社區合作，讓亞裔知道他們也很友善，歡迎亞裔企業主來到此地發展投資。

黑人領袖、政府監督機構巡視官Bishop L. J. Guillory表示，事實上康普頓有很多亞裔企業主，在這個社區中大家也能和平共處。對任何一個族裔進行仇恨犯罪都是不可接受的，人與人之間不應該通過種族膚色來劃分。

康普頓學區警局華裔局長吳韋霖（William Wu）表示，全美各地近日接連發生歧視亞裔仇恨犯罪，他看到多位社區領袖站出來為亞裔發聲，很受鼓舞。他本身也是移民，來到這裡是為了實現美國夢。「不論什麼膚色，什麼族裔，大家都是美國人」，因此，種族歧視和仇恨犯罪是堅決不能容忍的。

康普頓聯合學區副主席Satra Zurita表示，民眾在新冠疫情期間經歷了一年的居家避疫期，社區中充滿了恐懼和仇恨言語，民選官員必須改變現狀，化解負能量，讓這個社會充滿愛，而不是更多仇恨。

美國華人聯合總會執行會長于澤偉表示，日前在亞特蘭大發生的歧視亞裔仇恨犯罪，他對受害者及其家屬深感同情。自新冠疫情以來，全美歧視亞裔情緒高漲，暴力案件激增，種族歧視行為失控，亞裔民眾不論是身體還是心理都受到傷害，甚至失去生命。他指出，亞裔被區別對待是非常不公平的。他希望透過發聲改變現況，種族歧視必須立即停止，大家要團結一致。

康普頓學區警局華裔局長吳韋霖（講話者）表示，決不容忍歧視和種族仇恨犯罪。（記者王...
康普頓學區警局華裔局長吳韋霖（講話者）表示，決不容忍歧視和種族仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

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