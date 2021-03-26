我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

拜登提名駐越南大使康達出任亞太助卿

婦女公園遛狗無端被刺死 23歲西裔凶嫌落網

記者楊青／綜合報導

洛杉磯縣凶案組26日證實，25日在聖瑪利諾用刀刺死一名婦人和她的愛犬的凶嫌，為23歲的厄普蘭（Upland）西裔居民Ricardo Saldivar。Saldivar在行凶之後因頭部受傷被警方送醫診治。目前他以謀殺和試圖謀殺兩項罪名被捕，保釋金200萬元，3月30日下周二過堂。

洛杉磯縣警察局聖迪瑪斯分局25日下午接到緊急求援，說是在該市的孤山公園（Lone Hill Park）附近有人呼叫受到致命武器攻擊。當時的報警電話中有婦女的尖叫聲。警員們迅速趕到現場後，發現一名60多歲的白人婦女受傷躺倒在地，身上多處刺傷，稍後宣佈重傷死亡。一隻狗狗躺在她旁邊，後來也受傷死亡。

調查人員表示，現場還有一名受害者30多歲的男性白人，也是現場的目擊者。他告訴警方，當時他剛把一輛卡車停放在現場附近後，穿過公園想去使用公共厠所。途中他看到一名手持刀子的西裔男子正向他走來，白人男子感覺不妙轉身就跑，西裔嫌犯快步追他，但不知什麽原.因，凶嫌在追殺過程中突然改變焦點，轉向正在附近遛狗的白人婦女和她的狗狗下毒手。

西裔凶嫌搶過受害人手中的狗繩，先是刺傷了狗，然後刺向女性受害者。目睹此一過程，被追殺的白人男子撿起石頭砸向凶手並擊中凶嫌頭部，嫌犯一度被打昏。

警方在現場發現一把刀，目前案子在進一步調查中。警方表示，受害者家人要求暫時不公佈個人資訊。

警方呼籲任何知情者協助提供更多信息，請撥打323-890-5500 與洛杉磯縣警長辦公室凶案組聯繫，或打800-222-TIPS （8477）匿名舉報。

洛杉磯 警察 聖瑪利諾

上一則

亞裔團體發聲：也是美國主人 不會從哪來回哪去

下一則

阿罕布拉車禍致一名女子死亡 司機涉嫌酒駕被捕

延伸閱讀

科州孤狼槍手首次出庭 坐著輪椅 眼神機警

科州孤狼槍手首次出庭 坐著輪椅 眼神機警
弒母砍死舅舅 母親友人視訊目睹過程 逆子落網

弒母砍死舅舅 母親友人視訊目睹過程 逆子落網
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算

亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算
按摩店兇嫌還想去佛州作案 父母舉報 警飛車攔截逮人

按摩店兇嫌還想去佛州作案 父母舉報 警飛車攔截逮人

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
Real Water宣布回收旗下產品。（Real Water網站）

5童染肝炎1童換肝 Real Water鹼性水下架 Costco曾賣

2021-03-20 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診